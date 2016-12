– Rømmer fra mottak

– Det verste er nesten at når de enslige mindreårige får sine avslag, faller rollen som representant bort. Det vil si at de av guttene som vi har vært representanter for ikke lenger er vårt «ansvar» når de har fått et vedtak som sier at de skal ut. De aller fleste barn og unge har en nær omsorgsperson som ivaretar deres behov og snakker deres sak. Når disse unge guttene trenger det mest, har de plutselig ingen, sier Geir Jenssen, assisterende rådmann og kommunalsjef helse og kultur i Lillesand kommune.