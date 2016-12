Majid har fått avslag

Sist jeg skrev om Majid, var han gjest hos kongen . Som én av 20 lillesandere representerte han oss under feiringen av kongeparets 25 år på tronen, på en storslagen hagefest på Myren Gård i Kristiansand. Dronningen talte, før hun tok ham i hånden og kommenterte hvor god han var blitt i norsk på de knappe sju månedene han hadde vært i landet. Majid bukket dypt, hilste på kongen, ble servert kanapeer av lakeier med sølvfat og sto tett i tett med 300 nye landsmenn under paraplyene da Secret Garden rundet av festen i lett sommerregn. Det ble et minne for livet