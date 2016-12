Juleglede til glade kusker

I 1996 eller 97, de er ikke helt sikre selv, begynte de to brødrene å tilby kjøring med hest og kjerre i adventstiden i Lillesand. De fortjener absolutt en juleglede for sin innsats de siste to tiårene, mener Åke Trondsen, og det er ikke vanskelig å si seg enig.