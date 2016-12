Få digitalt abonnement med ubegrenset tilgang til alt innhold på lp.no

Hvordan Lundemoen ble Stisens kleiv

Selv om det var Sti Stisen som er årsak til navnet, så er det nok hans sønn Christian Stisen som er mest kjent.

Sti Stisen ble født på Vatne i Holum sogn ved Mandal i 1825. Sti ble født utenfor ekteskap. Foreldrene var Sti Knudsen fra Kleven ved Mandal og Gurine Haagensdatter fra Vatne i Holum.

Når han kom til Lillesand eller Vestre Moland er litt usikkert, men han bygde sitt første hus i Lundemogaten i 1852.

Sti ble gift to ganger. Hans første kone het Andrea Olsdatter og var fra Eigeland, men desverre så døde hun ganske ung, bare 35 år gammel. Enkemannen giftet seg pånytt med ei Lillesandsjente, Anna Christine Ommundsdatter.

Litt rart å tenke på, men Annas bror, Olaus Ommundsen hadde et hus like nedenfor på Stene. Dette huset ble forøvrig revet i forbindelse med byggingen av jernbanen i 1890-årene.

I ekteskapet med Andrea var det tre barn. Bernt Tobias, Ole Jørgen og Bolette Henrikke. Som seg hør og bør skiftet han med sine tre barn før han giftet seg pånytt. Dette var lenge før likestillingens tid, derfor fikk de to brødrene 80 spesidaler hver, mens deres søster kun ble tilgodesett med halvparten.