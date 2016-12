Lensmann i New York

Lensmann Gunnar Svennevig var et begrep i Vestre Moland. Da han reiste på en lengre tur til Amerika i 1954, var det noe alle snakket om. Også i New York fikk han oppmerksomhet. Nordisk Tidende intervjuet ham om situasjonen hjemme. Og her var alt i den skjønneste orden, ifølge lensmannen.