Sava

Bygningen som i dag går under det heller misvisende navnet «Møllegården», med skilt og offentlig omtale (hvem har æren for navnsettinga på denne tegl/mursteinsbygningen ved Skolestemmen?) har også ei historie. Sjøl gamle innarbeidda navn må forandres på. Gamle navn på steder og byninger forsvinner, og nå for tida gidder mange ikke sette seg inn i lokale navn og navneskikker, kaller f. eks. området «den gamle bensinstasjon på bankplassen» i stedet for Hestetorvet, som er plassens egentlige navn, og «Sanden Torv» som den lenge blei kalt istedenfor Tomta (egentlig Verftstomta eller Havnetomta, tidligere ei sandstrand), og «Kollers jorde» er et heilt annet sted enn nå omtalt, opprinnelig et beiteområde for kyrne på Bellevue, også brukt som fotballøkke. Løkka ligger nå under gamle E-18, et lite stykke sørvest for Viadukten på Lofthus, og «Sava» blir kalt «Møllegården».