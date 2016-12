Matttilsynet etterlyser svar

b Mattilsynet har ikke mottatt tilbakemelding fra Birkenes kommune etter tilsynet med vannberedskapen i kommunen i november. Mattilsynet skriver i et brev til kommunen at de derfor har sett det nødvendig å pålegge Birkeland vannverk å foreta en oppdatering av risiko- og sårbarhetsanalysen(ROS-analyse). Mattilsynet anser mangelfull ROS-analyse som et regelbrudd som kan sette matsikkerheten i fare.