FrP-bråk

Åshild (Bruun-Gundersen) og redaktøren i Lillesands-Posten har misforstått hva bråket i Fremskrittspartiet handler om. Egentlig så handler det ikke om fylkessammenslåing i det hele tatt. Det handler om vi kan stole på valgte politikere. Spørsmålet er om de skal få lov til å drive Åshildpolitikk eller om de skal drive FrP-politikk. Jeg har aldri lagt skjul på at jeg er imot ett Agder og at jeg har støttet Ingebjørg (Godskesen) i alle år. Jeg var en av pådriverne for å få Ingebjørg til å stille til Stortinget for åtte år siden.