Retten forbyr terrenginngrep

Lillesand kommune har presisert at man ikke har tatt stilling til privatrettslige forhold i sin tillatelse til flytting av steinmasser og andre terrenginngrep på Fjeldal (gnr. 15/BR 35). Vedtaket om å gi tillatelse er påklaget av to naboer, som også har brakt saken inn for jordskifteretten. De har nå fått Kristiansand Tingretts kjennelse for at arbeidene ikke må påbegynnes før det er endelig avklart hvem som eier det aktuelle området.