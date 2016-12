Ny Lista-tur

Da kommunestyret i Birkenes i høst skulle besøke vindkraftverket på Lista var det for få påmeldte til at turen kunne gjennomføres. Lørdag 7. januar gjøres det et nytt forsøk på å gjennomføre turen. Ordfører Anders Christiansen inviterer lokalpolitikere og andre interesserte til felles busstur.