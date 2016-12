– Slik blir boligmarkedet

Boligmarkedet i Lillesand og Birkenes holdt seg jevnt og stabilt i 2016. Mange boliger hadde forholdsvis lang liggetid på markedet før de ble solgt, prisene har så å si ikke steget og på et tidspunkt var det over 140 boliger for salg i Lillesand. Det har i hele år vært kjøpers marked. Kjøperne har hatt mye å velge mellom og vært svært selektive.