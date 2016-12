Sprossa satser i Ringsaker

Da hun innså at slaget om Gamle Møglestu ikke gikk i den retningen hun hadde håpet på, kastet bygningsbevarer Else Rønnevig sine øyne på Hesthagen i Ringsaker kommune. Der fikk hun tilslaget. For 10.000 kroner overtar hun bruket med tre bygninger. De neste fem årene skal brukes til å sette stedet i stand, kombinert med kurs- og formidlingsvirksomhet.