Et skritt nærmere aktivitetsskole?

I Lillesands-Posten 7.11.2016 sto det en artikkel som het «Mer enn bare skolebygg». Cecilie Knibe Hanssen håper at vi i forbindelse med utvidelse av skolene i Lillesand kan tenke mer helhetlig og at skolene kan utvikle sin samfunnsrolle. I artikkelen står det at hun har hentet inspirasjon fra skoler i svenske Malmö og Grünerløkka i Oslo. Skolen på Grünerløkka er et godt eksempel på en aktivitetsskole. Skolen er navet i lokalsamfunnet og skolen benyttes til en rekke ulike aktiviteter og tilbud som kulturtilbud, helsesøstertjeneste og idrett.