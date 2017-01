Ønsker mer lek på Hauane

En fortetting av Hauane er i tråd med regionalplan for Kristiansandregionen og statlige planretningslinjer, fastslår fylkeskommunen i sin høringsuttalelse til detaljregulering for deler av Hauane, hvor det påpekes at en gangavstand til skole på 450-480 meter er optimalt for et nytt boligfelt.