Kjører på gangveien

– Undertegnede som bor i Speiderveien 10, har i lang tid observert at gang- og sykkelveien (Lina) som går forbi Speiderfeltet boligområde nesten daglig blir brukt som bilvei. Denne bruk av Lina som kjørevei er helt ulovlig. Kjøring til boligene i Speiderveien skal foregå på Speiderveien og ikke på Lina, skriver mannen, som opplyser at han mange ganger har vært i kontakt med kommunen om problemet uten at noe er blitt gjort for å hindre den ulovlige kjøringen.