Vil ha asyl-oversikt

Beregningsutvalget for kartlegging av kommunenes utgifter til flyktninger har foretatt en ny undersøkelse av Utlendingsdirektoratets tilskudd til vertskommuner for asylmottak i 2015. Denne undersøkelsen viser at kommunene i gjennomsnitt får dekket 65 prosent av sine utgifter gjennom det generelle tilskuddet i 2015. Kommunene fikk til sammen 28,7 millioner kroner i tilskudd for vertskommunale tjenester i 17 av asylmottakene i 2015. Utgiftene var samlet på 43,6 millioner kroner.