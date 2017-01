Sammenslåing påvirket fengselplassering

- Både Mandal og Froland ble vurdert som egnet for fengsler, men Statsbygg og Kriminalomsorgsdirektoratet har holdt en knapp på Froland for det største fengselet. Beslutningen er et viktig signal i regiondebatten, der man følger opp vedtaket om ett Agder og får en god fordeling mellom fylkene, samtidig som Aust-Agder kommer noe bedre ut slik også avtalen legger opp til når det gjelder statlige arbeidsplasser, heter det i en felles pressemelding fra stortingsrepresentantene Kjell ingolf Ropstad (KrF), Ulf Leirstein (Frp) og Margunn Ebbesen (H).