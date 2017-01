Satte ny besøksrekord i museet

Tema for sommerutstillingene våre i år var «Den norske sjømann – en utdøende rase?» Her så vi på norsk sjøfart og problematikken og konsekvensene av oljekrisene, utflaggingen og opprettelsen av NIS-registeret både på nasjonalt og lokalt plan. Vi viste en utstilling om sjømannsliv og en utstilling med fokus på skipsrederier fra Lillesand i nyere tid, med blant annet en stor samling av modellskip. 14 lokale sjømenn fortalte deres historier om både gode og dårlige tider i norsk sjøfart, og «Havfrueforeningen» i Lillesand ga et innblikk i livet for dem som var gift med en sjømann.