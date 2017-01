Vil selge til Ugland

Det er Andreas Ove Ugland som først har tatt kontakt med kommunen med en forespørsel om å kjøpe areal i tilknytning til de to eiendommene han eier på Kaldvell (gnr 44/bnr 27 og bnr 25). Formålet med eventuelt kjøp av disse arealene er at Ugland ønsker å sikre grøntareal rundt sin eiendom. Lillesand kommune har ervervet de omtalte arealene vederlagsfritt gjennom utbyggingsavtale i forbindelse med utbygging av bolig området på Engelshei. Arealene inngår i Reguleringsplan boligområdet Kaldvell øvre (Engelshei) og reguleringsplan for Kaldvell (Kaldvell gård).