Tanker fra en berørt i vindkraftsaken

Jeg tror det er mange i Birkenes som egentlig ikke vet hvor Bjelkeberg og Oddehei er, og som tenker at vindkraftsaken ikke angår dem noe særlig. Det forstår jeg godt. Jeg kunne ønske jeg kunne tenke det samme, men jeg er tilfeldigvis en av de berørte i saken. Jeg nyter synet av Bjelkeberg og Oddehei hver eneste dag. Jeg bor på Rislå. Bjelkeberg og Oddehei er enkelt forklart heiene som ligger på vestsiden av elva ved Senumstad, mellom Rislåknuten, Heimdalsknuten og Håstølknuten. På andre sida av elva fra Toplandsheia. Dette er områder jeg vet at mange birkenesinger er glad i. Det er områder som folk bruker mye til søndagsturer, mosjon og rekreasjon. Det er her kommunen vurderer å bygge vindkraftverket. Eon, et tysk gigantselskap vil bygge 21 vindturbiner med en høyde på opptil 200m. Uten sammenligning forøvrig, så er det like høyt som skyskraperen Trump Tower på Manhattan. Den er 202m høy. Vindturbinene vil kunne sees helt fra Herefoss til Natveitåsen og Nordåsen terrasse. Og fra de fleste andre høydedrag i kommunen, vil jeg tro. Jeg bor ca 1 km fra nærmeste planlagte vindturbin. Jeg vil få vindturbiner på rekke og rad langs hele vestlige horisont. Det er snakk om et enormt naturinngrep, som vil være umulig å reversere. Utbyggingen vil være forringende for oss fastboende og for friluftslivet i store deler av kommunen.