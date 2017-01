Mindre boplikt

– Det er politiske signaler fra sentralt hold som mener boplikten er et lite egnet virkemiddel for å opprettholde og fremme bosettingen. I 2014 fjernet Arendal kommune boplikten. I Arendal gjaldt boplikten i hele kommunen. I 2016 ble boplikten i Grimstad kommune fjernet. Grimstad kommune hadde boplikt som gjaldt for deler av kommunen (Sentrum/Biodden og Rønnes). Det er for tidlig å kunne si om fjerning av boplikten i disse to kommunene har hatt noen betydning i forhold til bosettingen og prisnivået på boliger, heter det i saksutredningen til formannskapet, hvor det heter at formålet med saken er å beskrive fakta og problemstillinger knyttet til boplikt og lokal forskrift om 0-konsesjon, og å legge frem nødvendig grunnlag for en politisk diskusjon om, og vurdering av boplikten.