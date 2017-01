Reviderer retningslinjer for ansettelser

b Formannskapet i Birkenes skal i framtiden ansette kommunalsjefer. Forslaget fra administrasjonen kommer som følge av at kommunestyret i desember 2016 vedtok at politikerne skulle ha en hånd på rattet i framtidige ansettelser av kommunalsjefer. Forslaget blir presentert for formannskapet i møtet 25. januar, i forbindelse med at kommunen blir nødt til å endre retningslinjene for ansettelser som følge av det politiske vedtaket. Retningslinjene har ikke blitt endret siden november 2012.