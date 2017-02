Stolte ikke på administrasjonens informasjon

Administrasjonen gikk flere ganger på talerstolen og forsikret om at kommuneplanens bestemmelser om lekeareal var i tråd med kommuneplanen, men det hadde bystyrets mindretall problemer med å akseptere. Også i flertallsgruppen var flere politikere i tvil, men et tilleggsforslag fra ordføreren sikret flertall for detaljreguleringen av "Oskars gård" på Lunteviksletta.