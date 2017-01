«Årets klarsynte» Vinner: Katrine Østby var den som spådde mest riktig i Lillesands-Postens konkurranse. (Foto: privat) annonse Katrine Østby gikk til topps i Lillesands-Postens konkurranse «Årets klarsynte». 02.01.2017 kl 15:21

Thor Børresen

– Det hadde jeg helt glemt, men det var supergøy å vinne, sier Katrine Østby etter å ha blitt gjort oppmerksom på at hun hadde flest riktige av alle i Lillesands-Posten uhøytidelige spåmannskonkurranse.

30 personer ble med i konkurransen og svarte på de 25 spørsmålene.

Forbausende mange trodde at det skulle bli fattet vedtak om kommunesammenslåing. De tok som kjent feil. Det samme gjorde de som spådde at veien mellom Viadukten og Møglestu skulle gjenåpnes. De som spådde at Lillesand Fotballklubb skulle slå Lillesand Idrettslag i første lokaloppgjør fikk imidlertid rett, selv om det var LIL som tross alt kunne smile bredest da sesongen var over.

Jevnt

Katrine Østby var den som til slutt gikk helt til topps i konkurransen. Hun og Hans Cosson-Eide lå likt før julaften og det som avgjorde saken var at vi heller ikke i 2016 fikk en hvit jul.

Av andre svar kan vi nevne at Kommunaldepartementet godkjente etableringen av outlet-senteret ved Ikea. Bystyret vedtok å gjeninnføre bunnfradraget i eiendomsskatten. Den nye gang- og sykkelstien mellom Storemyr og Birkeland ble åpnet i desember.

Birkenes kommune vedtok et 2017-budsjett i balanse. Den nye Rema-butikken ble ikke åpnet i 2016. Det ble ikke fattet vedtak om kommunesammenslåing og det ble heller ikke vedtatt å oppheve tiggeforbudet. Birkenes klarte ikke å rykke opp til 4. divisjon.

Det ble ikke rekord i Svalandsgubben. Femteklassingene i Birkenes gjorde det dårligere på nasjonale prøver i lesing enn gjennomsnittet og det samme gjorde åttendeklassingene i Lillesand i engelsk. Det var ikke mer enn 300 deltakere i Olasheiløpet 2016. Birkenes kommune fikk ny rådmann. Ingen av bystyrets medlemmer skiftet parti i 2016 og sjømannshjemmet ble ikke stengt.

Prisen for bobilparkeringen på Kokkenes var 300 kroner sommeren 2016 og det ble sommershow også i 2016.

Liker å følge med

Vi takker alle deltakerne som sendte inn sitt bidrag og gratulerer Østby med seieren. Hun vant et år gratis abonnement på Lillesands-Posten og to kaffekrus.

– Det var en fin premie, takk skal dere ha, sier Østby, som har flyttet til hovedstaden, men liker å holde seg orientert om det som skjer i hjemkommunen. «Hjemme» er fortsatt Lillesand.

– Jeg holder meg orientert gjennom venner, familie og nettet og leser alltid avisen når jeg er hjemme, sier Østby, som det neste året kan bruke sitt eget abonnement.

På grunn av forholdsvis liten interesse og mye arbeid valgte avisen ikke å gjenta konkurransen i 2017. Men det er jo lov å lage sine private konkurranser.

