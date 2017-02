Birkebilla med glimt i øyet

Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

Thor Børresen

Tlf: 481 55 939 – Etter 18 forestillinger med Birkebilla musikkteater hadde regissør Anne Svendsen tanker om at vi må få inn mer humor. Dermed ble det leting etter innslag med glimt i øyet. Vi håper dere får en god latter, lød hilsenen fra leder Iren Sommerset i Birkenes ungdomslag i programheftet som ble delt ut til alle besøkende i Valstrand kulturarena. Sommerset, som er en av ildsjelene bak forestillingen kunne konstatere at hennes ønsker ble innfridd. Latteren satt løst gjennom hele forestillingen. Både publikum og skuespillere storkoste seg gjennom de to timene de tilbrakte i kulturarenaen. Klassikere Blandingen av klassiske sketsjer, morsomme sanger og noe nytt stoff falt åpenbart i smak. Innslagene ble mikset sammen til to avdelinger med 19 innslag i hver avbrutt av en kafépause. «Gøy på landet», «Cowboy til mann», «Brev fra leiren», Truls-sangen, tyskleksa og «Fire melk og Dagbla fra i går» er blant de velkjente sangene som publikum kjente igjen. Også den klassiske pølesketsjen, kronestykket og soppsketsjen var kjent stoff sammen med kjuttavitsene og andre vittigheter som Birkebilla hadde hentet frem og serverte med Birkebilla Café som kulisse. Vitser – Vet du hvorfor paraplyen er så glad når det regner? – ellers er den nedslått. –Hva er det som blir våtere og våtere jo mer du tørker? Håndkleet. – Har du bil? Nei, men jeg har hatt? Hva slags merke? Flosshatt. – Hvor gammel er du? – Sju år. – Og hva har du tenkt å bli? – Åtte. Sjarmerende Selv de tørreste vitsene fikk latterdøra på vidt gap hos et positivt innstilt publikum som lot seg sjarmere av barnslig fortellerglede og spillelyst. Det gjorde også instruktør Anne Svendsen, som etter forestillingen takket sine skuespillere. – Jeg er så heldig som får lov til å jobbe med dere, sa Svendsen som fikk en ekstra applaus da hun sa at hun slett ikke hadde lyst til å gi seg med Birkebilla selv om hun i fjor gikk over i pensjonistenes rekker. Gir seg ikke I årets forestilling var det også flere kjenninger fra tidligere oppsetninger som var hentet inn for å bidra, sammen med 26 skuespillere i barneskolealder og fem ungdomsskoleelever. Det ble dermed en god blanding. Både Svendsen og ungdomslagets leder takket også de mange foreldrene som stiller opp og ordner alt det praktiske som må til for å få en forestilling på plass, inkludert kulisser og kostymer. Anna Birkeland Sørlien hadde en sikker hånd om det musikalske samme med Martin Stapnes og Møyfrid Sløgedal, mens Tor Gunnar Heldal sørget for profesjonell lyd og Rune H. Risdal håndterte lyset. annonse