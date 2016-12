Børge Truelssøn : (Foto: ) : (Foto: ) : (Foto: ) annonse Hvem var Børge Truelssøn? Og hvorfor fikk denne mannen som levde for over 400 år siden en gate oppkalt etter seg? 26.12.2016 kl 18:46

Kurt Stangeby

Børge Truelssøns gate går fra Frikirken, forbi Brentemoen skole og opp mot eTeateret. Egentlig var det vel ingen grunn til at akkurat denne gaten skulle bære hans navn.

5. juli 1641 utstedte kong Christian IIIV Grunnleggelsesbrevet og 6. mai 1642 underskrev han reguleringsplanen. Det var klart for å bygge en by på Sanden. Og sand var det. Byen skulle bygges på ei stor sandslette dekket med furuskog.

Problemet var at noen mil lenger øst lå det også et sted med navnet Sanden. Den store sandsletta hvor kongen ville bygge en by fikk etterhvert navnet Christiansand, og det lille stedet lenger øst fikk navnet Lillesand. Det var ikke mange mennesker som bodde i Lillesand på den tiden, man kunne kjapt regne over hvor mange det var med nesten å telle dem på en hånd.

Dramatiske år

En ting er sikkert og det er at det i 1633 bodde en mann i Lillesand med navn Jacob Justsøn Ullf. Da fikk han nemlig fornyet en bevilling til å drive gjestgiveri. Opprinnelig kom han fra Fredrikstad, men var etterhvert blitt gift med Agnete som var datter av Sognepresten i Vestre Moland.

Noen år senere, 22. juli 1640, ble han drept under en batalje på havnen nedenfor gjestgiveriet. Han ble skutt i hodet av noen hollandske soldater.

Ulff hadde vært en aktiv handelsmann og hadde sannsynligvis mange forretninger gående. Enken, Agnete, prøvde å holde det gående alene samtidig som hun skulle ta seg av sine fire barn. Det ble antageligvis for stridt for henne og i 1645 giftet hun seg med Børge Truelssøn.

Ny herre på Sanden

Børge Truelssøn skal ha vært født rundt 1617 i Birkenes og må da ha vært cirka 28 år da han ble gift med Agnete.

Han fikk nokså fort medansvar for alt som foregikk på Sanden. Ager-Hansen skriver i sin bok «Lillesand i eldre tid» at han var en mann med skikkelig tak i.

Børges forgjenger Jacob Justsøn Ulff hadde bare vært leilending. Det hadde ikke Børge til hensikt å være. Han ville være selveier og bo på egen grunn. I løpet av 15 - 20 år hadde han klart det.

Kongen hadde i årenes løp pantsatt en rekke eiendommer for å skaffe seg penger til å føre krigen mot Sverige. Sanden var en av eiendommene som var pantsatt, og når tiden kom da kong Fredrik III trengte enda mer penger, ble mange av de pantsatte krongodsene solgt.

Børge Truelssøn benyttet sjansen og 16. april 1663 ble skjøte underskrevet på Akershus av Ivar Krabbe. Året etter ble det stadfestet av kongen i København. Kongen tok forbehold om at han skulle få kjøpe 20 palmers mastetrær for billig betaling. Dette var høye staselige trær som målte 14 fot fra rota.

Den lille Sanden

Den store Sanden i vest vokste raskt og stedet rundt Sandsbekkens utløp ble fort omtalt som den lille Sanden. I 1663 ble nevnt Knut smed på Lillesand. I 1664 skriver presten navnet for første gang men i to ord, Lille Sand. Etter dette brukes som oftest dette navn på stedet, enten i et eller to otd.

Det var ikke så lett å være Lillesand på den tiden. Tettstedene både i øst og vest vokste rakt. Ager-Hansen skriver om nettopp dette i Lillesands-Posten i desember 1951. Her forteller han at Lillesand ble liggende i dødvannet mellom de raskt voksende nabobyene. I løpet av noen få år vokste Arendal med 200 prosent, Grømstad med 50 til 100 prosent og Christiansand med 50. Disse byene dro folk til seg, sier Ager-Hansen.

I Christiansand bodde det midt på 1660-tallet mer enn 1500 mennesker, mens det i Lillesand bare var syv mannfolk med familier. Foruten Børge Trulssøn var det en tjenestedreng på 16 år,en skredder, en smed og smedens sønn, og en arbeidsmann, og i tillegg en mann på 40 år. Disse med familiemedlemmer, både smått og stort, kan ha utgjort rundt 25 personer.

Selv om Lillesand hadde våknet til liv midt på 1600-tallet, klarte ikke stedet å trekke til seg nye innbyggere av betydning. Stedet forble lite i mange år.

I 1664 kan Børge Truelssøn ha kommet opp i en alder av 47 år. Han levde ikke så mange årene til. Antagelig døde han i 1870 bare 53 år gammel. Da hadde han både vært kirkeverge og blitt borger av Christiansand. Hans kone Agnete levde i ytterligere nesten 20 år og måtte ved Børges død igjen overta styringa av gården.

Gjestgiver og handelsmann Ettersom Børge Trulessøn fikk frikjøpt eiendommen og ble selveier, var han derfor den første som kunne kalle seg lillesander...Det er ikke sikkert de brukte slike uttrykk den gangen, men han var uansett den første mann som bodde på egen eiendom i det som skulle komme til å hete Strandgata mange år senere.

Selv om Børge bodde på et veldig lite sted, var han en betydningsfull mann i hele distriktet. Ikke bare det at han drev både med handel, gjestehus og gårdsbruk, han fikk også ansvarsfulle verv å skjøtte.

Et dramatisk ting

Historien forteller om et spesielt skatteting som ble holdt på Sanden 27. juni 1659. Tingstua var stappfull

av bønder fra hele Nedenes len til Sanden den dagen. Sannsynligvis ble tinget holdt i huset til Børge Truelssøn.

Grunnen var at kong Fredrik hadde skrevet ut høye skattekrav for å få inntekter nok til å føre sine mange kriger. Spesielt provoserende var seksriksdalers krigsskatten som mange ikke klarte å betale, noe som førte til utpanting og frasalg av eiendom.

Skattefuten Fredrik Christensen var en hatet mann. Folk var så i opprør mot denne mannen at han var blitt advart om å møte opp på tinget. Lensherren, Hans Juell, våget heller ikke å ta ham med seg til tinget.

Det var ikke bare tingstua som var full av folk, også utenfor hadde det samlet seg en stor menneskemengde som ved første øyekast så ut som var ubevæpnet, men som allikevel kunne ha gjemt børser og geværer mellom klippene.

Inne i tingstua gikk det hett for seg. Diskusjonen gikk høyt mellom bøndene og embedsmannen. I raseri forlot bøndene tingstua, men de kom tilbake. Det samme skjedde nok en gang. Børge Truelssøn prøvde og roe gemyttene uten at det hjalp så mye.

Da de for tredje gang i raseri forlot tingstua, ble våpnene hentet fram og huset ble forsøkt stormet.

Det er lensherren Hans Juell som selv forteller denne dramatiske historien. Han innrømmer at han trodde at hans siste time var kommet.

Juell stakk hodet ut av vinduet for å snakke til dem og for å forsikre dem om at de skulle bli kvitt den forhatte fogden. Da kommer det mot ham en mann med øks som ville halshogge ham, men en annen person fikk kastet seg over øksemannen i det han ropte «Hva er det du gjør»?

Etter at lensherren hadde forsikret dem om at skattefogden skulle bli avsatt roet gemyttene seg betraktelig.

–Ingen tarv tvile på at både Børge og dei andre kjende seg lettare då lensherren og skrivaren med lagrettsmedlemmer og tingfolk var kome vel av garde om kvelden og dagen etter. Det kunne ha gått verre. Og det var unge born i huset. Nå gjekk det så tålig, skriver A. Ager-Hansen til slutt om dette dramatiske tinget.

Livet må gå videre

Da Jacob Justssøn Ulff ble drept i 1640 satt fire små barn igjen uten far. Agnete Lauritsdatter måtte nå klare seg så godt hun kunne med oppfostringen av sine små barn. Heldigvis hadde hun ikke sin mor, Anne Albrektsdatter, som var en formuende kvinne, så langt unna og kunne få hjelp av henne.

Da Agnete ble gift pånytt med Børge satte hun nye tre barn til verden.

To av barna døde unge, mens de fleste i barneflokken flyttet fra den lille fluelorten som Lillesand fremdeles var. Det var bare Agnete Børgesdatter som var født i 1655 som ble boende i Lillesand. Hun giftet seg med Kristoffer Nilsson. Sammen drev de forretninger på «de gamle tuftene», ifølge Ager Hansen.

Børge Truelssøns gate

Denne gaten er kanskje ikke den mest prangende i dagens Lillesand. Det er ingenting langs denne gaten som minner oss om den første selveier i Lillesand som levde for snart 400 år siden.

Gaten går fra Frikirken, forbi Brentemoen skole og opp mot kinoen og ender i et smau som går ut i Øvregate. eTeateret er etterhvert blitt et kulturelt møtested for mange. Det er derfor mange som benytter seg av denne gaten for å komme seg dit. Det er allikevel ikke sikkert at de kjenner til historien som ligger bak gatenanvnet.

Hvem som en gang i tiden bestemte at gaten skulle ha dette navnet har vi ikke funnet ut av, men uansett så har Børge Truelssøn en plass i Lillesands historie.