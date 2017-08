Christian eller Kristian? Lofthus eller Lofthuus? KONSEKVENT: KONSEKVENT: John Gustav Johansen skriver Kristian Lofthus (Foto: ) CHRISTIAN LOFTHUUS: CHRISTIAN LOFTHUUS: Ingen grunn til å endre egennavn mener Bjørg Jønsson (Foto: ) CHRISTIAN LOFTHUUS: CHRISTIAN LOFTHUUS: Ingen grunn til å endre egennavn mener Bjørg Jønsson (Foto: ) annonse Bjørg Jønsson skriver konsekvent "Christian Lofthuus" i sin bok "Gå Christian, gå!". I Lillesand skrives navnet "Kristian Lofthus". Hva er riktig? 12.08.2017 kl 19:32 (Oppdatert 19:50)

Jønsson forklarer sitt valg med at det var slik Lofthu(u)s selv skrev navnet.



– Han skrev navnet på den måten, med "Ch" og to U-er. Jeg ser ikke noen grunn til å forandre et egennavn. Det har med respekt å gjøre, og det får være grenser for hvor moderne man skal være, sier Jønsson.



John Gustav Johansen, styremedlem i Vestre Moland og Lillesand Historielag, skriver "Kristian Lofthus", selv om han medgir at navnet ble skrevet med "Ch" og to U-er på 1700-tallet.



– På den tiden ble veldig mange navn påvirket av at danske prester tok med seg sine skrivemåter til Norge. Han skrev nok selv navnet sitt med "Ch", siden det var slik prestestanden skrev det. "Kristian" ble mer og mer en vanlig skrivemåte utover 1800-tallet.



Når det gjelder"Kristian Lofthus" viser Johansen til artikler i Lillesands-Posten, blant annet "Reis ham en bauta!" 3. mars 1908, "Innbydelse til tegning av midler til bauta over Kristian Jensen Lofthus" november 1913 og "Avdukingen av Lofthusbautaen" juni 1914, som eksempler på tidlig bruk av den måten å skrive navnet på.



– Jeg kan også vise til historiker Georg Sverdrups bok fra 1917 om "Lofthusbevegelsen". Siden den tid er det i de fleste anledninger blitt vanlig å skrive "Kristian Lofthus", også i offentlige dokumenter. Også veinavn i Lillesand er skrevet slik



– Er begge skrivemåtene akseptable?

– Ja, i tingbøker er navnet skrevet på begge måter. Selv mener jeg at i hvert fall "adressenavnet" hans bør skrives med én U. Gården og området der har jo hatt navnet Lofthus i lange tider, sier Johansen.