Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

annonse annonse annonse «Da Gud skiftet mening» Fire ulike steder: Lillesand Kirkeakademi holder arrangementer på Hotel Norge, Vestre Moland kirke (bildet), Meta Hansen kulturhus og Kjerlingland gård i løpet av våren. (Foto: ) PROMINENT: Kristin Gunleiksrud Raaum, generalsekretær i Norske Kirkeakademier og leder av kirkerådet i Den norske kirke, kommer til Lillesand søndag. (Foto: PRIVAT) FORSONING: Gunnar Danbolt snakker 4. april om forsoning og nåde i europeisk kunsthistorie. NOE FOR ALLE: Leder Erik Boysen er fornøyd med bredden i vårprogrammet. (Foto: ) annonse «Da Gud skiftet mening» er en av overskriftene på vårens program for Kirkeakademiet, som ellers byr på spennende foredragsholdere og også messe med musikk fra U2. Kristin Gunleiksrud Raaum, Tomm Kristiansen og Gunnar Danbolt står alle på programmet. 17.01.2017 kl 19:30

Carl Christian Engstad

Tlf: 480 45 901 – Jeg synes vi kan by på et spennende og innholdsrikt program, med noe for enhver, sier Erik Boysen, leder av Lillesand Kirkeakademi. Akademiet har som mål å bidra til dialog mellom forskjellige grupper av mennesker, samt skape møteplasser for fordypning og meningsbrytning om evige spørsmål og tidsaktuelle utfordringer. Det håper de å få til med fire spesielle arrangementer i løpet av våren. Det begynner allerede førstkommende søndag, den 22. januar. Da får Vestre Moland kirke besøk av en ganske så ærverdig gjest. Kristin Gunleiksrud Raaum er både generalsekretær i Norske Kirkeakademier og leder av kirkerådet i Den norske kirke, og hun kommer til Lillesand for å snakke om sine visjoner for folkekirken. – Vi er spent på hvilke visjoner hun har, men vi gleder oss også til å bli bedre kjent med Kristin. Hun er en viktig person i Den norske kirke og hennes ord bærer mye vekt, sier Boysen. – Hvilke visjoner tror du hun vil fremheve? – Jeg tror hun vil snakke om hvordan vi mennesker bør akseptere vår annerledeshet i enda større grad. At vi evner å se at vi kan ha mye til felles, selv om vi har forskjellige syn på ting. Det blir også et musikalsk innslag med Jens Olai Justvik. «Da Gud skiftet mening» 2. mars gjester en kjent NRK-korrespondent Lillesand. Tomm Kristiansen skal på Hotel Norge holde et foredrag med tittelen «Da Gud skiftet mening – 50 års kirkehistorie». – Dette gleder jeg meg til. Jeg hørte på Kristiansen under Olavsfestdagene i Trondheim sist sommer og han snakket om mange spennende ting. Da spurte han om det er mulig å tjene både Gud og Mammon, mens han på Hotel Norge skal snakke om norsk kirkehistorie de siste 50 årene. Han er en veldig interessant person å lytte til, både spennende og utfordrende. Ivar Skippervold står for det musikalske innslaget. Kunstfestival Tredje post på programmet handler om europeisk kunsthistorie. Gunnar Danbolt vil 4. april snakke i Meta Hansen kulturhus om forsoning og nåde i europeisk kunsthistorie. Dette arrangementet er det Lillesand Kunstforening som står for, i samarbeid med Lillesand Kirkeakademi, og er en del av årets kunstfestival. – Derfor ønsker jeg ikke å si så mye om arrangementet nå. Lillesand Kunstforening kommer med mer informasjon når det nærmer seg, sier Boysen. U2-messe Våren avsluttes med litt rock på Kjerlingland gård. 25. mai arrangeres det musikalsk gudstjeneste på gården, med utgangspunkt i låtmaterialet til den irske rockegruppen U2. I spissen står den nord-norske teologistudenten, rockemusikeren og gatearbeideren Erik Junge Eliassen, i tillegg til sogneprest Inger-Johanne Vaags og en rekke musikalske krefter. – Mye av U2s musikk handler om teologi, bønner og budskap om fred og forsoning. Det er første gang det arrangeres U2-messe på Sørlandet, så jeg tror det kommer til å bli ganske spennende, sier Boysen. . carl.christian@lp.no annonse