Den lykkelige gaten Mitt Lillesand: Butikkene er borte fra Øvregate. Mens det tidligere var livlig i Øvregate, er gata nå blitt en idyllisk miljøgate. Et gjensyn med artikler fra Kurt Stangebys «Mitt Lillesand»: 26.12.2016 kl 09:00

Kurt Stangeby

Mye har skjedd i Øvregate de siste 40 årene. På utsiden er ikke forandringene så store som på innsiden. På sin vandring i Lillesands gater har Kurt Stangeby gjort seg mange tanker om «den lykkelige gaten».

Han sov urolig den natten. Sengen var ikke så god som den pleide å være. Med bare få minutters mellomrom kastet han seg fra side til side. Det var noe som plaget ham. Tankene jaget gjennom hodet hans og ville ikke gi ham nattero. Det var noe han ikke kunne huske, noe som var helt borte.

I de tidlige morgentimene var han helt utslitt og falt i dyp søvn. Etter noen timer våknet han av en lyd som kom langt borte i fra. Lyden ble sterkere og sterkere, og han ble mer og mer våken. Fra begynnelsen av var det bare en enkel tone, som fra en fiolin som ikke var helt stemt. Etter hvert hørte han at det var flere instrumenter, og så var det noen som begynte å synge på et annet språk. Det var et språk som lignet hans eget.

Han var nokså omtåket når han slo opp øynene for å se hvor musikken kom fra. Det var hans egen klokkeradio som hadde slått seg på og ut fra høyttaleren strømmet tonene til «Lyckliga gatan», sunget av Anna Lena Løfgren. Rolig ble han liggende med lukkede øyne og lytte til melodien helt til den tonet ut.

«Lyckliga gatan fins inte mer, den er borta med hela kvarter»!

Den lykkelige gaten, ja, kunne det sies om noen annen gate enn Øvregate? Den er ikke borte, det er kanskje den mest uberørte gaten i byen. Når man står midt i gata nede ved den store blodbøken og ser oppover på begge sider, så virker det som om husene er levende. Det er som om de strekker hals for å se nedover mot sjøen og havet. Ofte sies det om gamle hus at de har sjel. I Øvregate har det i tidligere tider bodd mennesker som har hatt sitt virke på havet. Det er mulig at de har lagt igjen så mye av seg selv i husrekkene oppover gaten at deres lengsel mot havet har smittet over på bygningene.

Gatetun

Noen små endringer i gaten har det blitt opp gjennom årene. Det er ikke en gate man kjører i lenger, fordi den er omgjort til gatetun. Butikkene som var der er borte og nye mennesker har blitt beboere av gaten. Men ellers er den godt bevart.

Butikker ja! Nå husker han hva som plaget ham i natt. Det var to butikker som lå ved siden av hverandre, ja faktisk vegg i vegg. På motsatt side av urmakerbutikken ligger to høye bygninger, de ser helt like ut, og i begge to har det vært butikker. Men var det kolonialbutikker? Det er det han undrer seg på. Hvordan kunne i så fall to slike butikker ligge vegg i vegg og leve godt sammen.

Snakk om konkurranse, tenker han med seg selv. Men slik var det vel i småbyen før i gamle dager. Folk levde i fred med hverandre uansett. Han sender en varm tanke tilbake til den tiden.

Ikke nok med at det lå to kolonialbutikker vegg i vegg, 50 meter lenger oppe var det enda en kolonialforetning. Det var nesten et sørlandssenter i miniatyr.

Den ene butikken tilhørte Sverre Ommundsen og hans kone. Ommundsen hadde arvet den etter sin mor. Men ettersom Sverre var mer bilmann enn butikksjef var det stort sett hans kone som drev butikken.

Det er ikke det at han kan huske denne butikken, men han har hørt om den. Han har også hørt om annen slags virksomhet som hadde foregått her for mange år siden. Det hadde både vært sykkelverksted og spikerfabrikk. Så på en måte kan man si at huset til Ommundsen hadde vært en foretningsgård.

Automobilcertifikat

Han slår av radioen og legger seg tilbake på puta og kjenner hvor god og varm dyna er. Utenfor blåser høstens kalde vinder. Det går mot vinter og frosten har allerede avlagt sin første visitt. Sengens varme får ham til å tenke på varmen som var mellom mennesker i småbyen i gamle dager. Det var i de tider hvor man tok vare på hverandre.

Blikket hans går mot taket i soverommet. Det er hvitt som et lerret, men et lerret skal fylles med noe. Enten det er en kunstner som fyller sitt lerret med farger ved hjelp av sin inspirasjon og fremstiller et bilde som uttrykker det han føler, eller det er en filmskaper som fyller kinoens lerret med liv og røre som også er bygd på inspirasjon.

Han lar fantasien få fylle livets lerret som han ser i det hvite taket. Lyd og bilder strømmer ned mot ham. Igjen ser han den gamle drosjesjåføren som var så glad i biler. Sverre Ommundsen hadde allerede som den første i Lillesand i 1912 tatt automobilcertifikat.

Med ett kan han huske en historie som hans mor har fortalt ham. En gang da han var liten og lå i vogn hadde han vært med sin mor på reise. Barnevognene den gang var ikke så lette i utgangspunktet og nå hadde hans mor fylt opp vogna med alle slags pargas. Når bussen ankom rutebilstasjonen i Lillesand ble det ringt etter drosje for at de skulle komme seg hjem.

Det var Sverre Ommundsen og hans bil som kom. I det han skulle løfte vogna opp i bagasjerommet fikk han en overraskelse. Han holdt på å forløfte seg. «Det er den tyngste barnevogna æ har løfta på nongang, og æ har løfta på non støkker»!

Kanskje drosjekusken i Øvregate også var en forsiktig mann, eller han var kanskje forut for sin tid. Det ble fortalt om ham at han aldri fylte bensintanken full. Han fylte gjerne for en femmer eller to. Derfor kunne det gjerne skje at han gikk tom for bensin på de merkeligste steder. Hadde det vært i dag ville det kanskje vært mer naturlig å ha et begrenset forhold til en bensintank ettersom bensinprisen ofte endrer seg flere ganger om dagen.

Baker

Scenen på livets lerret endrer seg. Drosjesjåføren kjører ut av bildet og inn i gaten kommer en mann med hatt og frakk kjørende i sin folkevogn. Ikke det at det var noe negativt den gang å kle seg i hatt og frakk, eller å kjøre folkevogn for den saks skyld. Det var helt vanlig for voksne menn. Folkevogna kjøres inn i et lite smau mellom huset til Ommundsen og Heldals hus.

Ut av bilen stiger Arne Heldal, en av byens bakere. På et tidspunkt var det mange av dem i den lille byen. Heldals bakeri lå nede i Strandgata hvor Fototorget ligger i dag. Det var Torleif Heldal, Arnes far, som var eier av bakeriet. Arne overtok bedriften etter farens død. Det er mange år siden dette bakeriet ble lagt ned og Arne Heldal begynte å bake i et av de andre bakeriene i byen.

Som baker begynte hans arbeidsdag lenge før soloppgang. Heldals bakeri lå slik til at han kunne gå ut av bakeriet og se solen kaste sine første stråler over byfjorden. Om vinteren, når snøskavlene lå langt oppetter husveggene og kulda beit i utildekkede kinn, var det godt og varmt inne i bakeriet. Duften av nysteikt brød og boller spredte seg langs Strandgata og tiltrakk seg mange sultne kunder.

Heldals hus i Øvregate var egentlig en tomannsbolig. Arne og foreldrene hadde bodd i den ene enden av huset og hans onkel Gunvald Heldal med familie bodde i den andre delen. Gjennom sine lukkede øyne ser han huset som man også i dag kan skjønne må ha tilhørt to familier. Selv om huset fra gaten ser ut som en enebolig kan man ved å løfte blikket se at på taket har den ene halvparten andre takstein enn den andre.

Sure agurker

Han døser litt. Pleier aldri å ligge så lenge på morgenen, men når tankene hans er begynt å vandre, er det ikke lett å sette bena ut på det kalde gulvet. Gjør han det, så vet han at da vil minner om mennesker og hendelser være borte på et øyeblikk. Han lukker heller øynene litt til og kryper enda lenger ned under dyna.

Her ligger han og drar seg i halvsøvne mens de som baker brødet til frokosten hans har vært på arbeid i mange timer allerede. Skjønt hvor kommer brødet hans fra? I hans barndom var det flere bakerier i sentrum. Nå er det ingen tilbake, det er bare bakeriutsalg igjen. De som kjører langs E-18 på natten kan, nok kjenne duften av nybakte brød og boller fra bakeriet på Svåbekk eller fra det som ligger på Skuggeviksletta. En annen stor bakeribedrift er også i ferd med å etablere seg oppe på Gaupemyr så snart bakes det vel mer brød og kaker enn det noensinne før er gjort i byen hans.

Hvis han lukker øynene kan tankene hans vandre hvor han vil, og viljen hans styrer dem tilbake til den lykkelige gaten. Oppover fra Strygebolten kommer en person han tidligere har sett. Han bærer på en kurv med melk og brød. Det er Tedda eller Teodor Tønnesen som han egentlig het, men på folkemunne var det bare Tedda.

Nylig så han et bilde i avisen som brant seg inn i hans sinn. Det var i en boligannonse. Bildet var tatt av butikken til Tedda, slik den nå ser ut. Igjen skulle dette huset selges. Det er som å se på en hodeskalle, tenker han. Engang var det liv og røre her, nå er det bare tomt, som å se inn i de tomme øyehulene. Egentlig vil han ikke tenke slik. Han vil heller huske det slik det var. På disken til Tedda var det plassert forskjellige ting som folk i Øvregate kunne ha bruk for.

Et glass med sure agurker stod alltid sentralt plassert på disken. Det var et ledd i datidens markedsføring som gikk ut på å sette fram ting slik at kunden kunne se det og la seg friste. Selv om det ikke var så mye penger blant folk så lot man seg friste allikevel.

Teodor Tønnesen var egentlig ikke handelsmann. Han hadde vært sagmester på Fossbekk. Det var hans svigermor Gurine Carlsen som hadde startet og drevet butikken i mange år. Christine og hennes mann Teodor overtok butikken ved Gurine Carlsens død. Det skulle vise seg at Tedda egentlig passet godt til å være kjøpmann. Han var alltid blid og hadde tid til å prate med alle han traff. Alle likte Tedda og hans kone, både naboer, kunder og konkurrenter.

Forandring

Det er på tide å komme seg ut av sengen. Han setter bena på det kalde gulvet men tankene fortsetter å kverne rundt i hodet hans. Inne på badet blir han stående å se seg selv i speilet. Det ansiktet han får se er ikke ungt lenger. To slitne øyne under en rynkete panne forteller ham at tiden har gått så alt for fort. Det er snart 40 år siden Christine og Tedda la ned butikken sin. Få år senere var de begge døde.

Akkurat som ansiktet i speilet har forandret seg på disse årene så har byen hans også forandret seg.

Lykkelige gate, hvor er du blitt av? Du fins ikke mer. Dens liv og røre er flyttet. Nå er det blitt den stille gate. Men fremdeles går solen ned bak de høye husene på vestsiden av gaten, som igjen kaster lange skygger over mot husene på den andre siden. Det er ikke så mange endringer på husene oppover gaten. Vandrer man gatelangs, kommer minnene om en tid som er forbi, og stiller man seg opp etter en husvegg eller et gjerde, vil tankene fort dreie seg om mennesker som bodde eller som hadde sitt virke her.

Fantasien setter ingen grenser og det er lett å komme inn på gjengrodde stier hvor vi møter mennesker og miljøer som er borte for lenge siden. Å gjenskape fortiden er ikke enkelt, men med ord og fantasi kommer man langt.