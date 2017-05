Det begynte enkelt med salvie og timian Første byggetrinn: Første byggetrinn: I 1957 var det en grå litt trist murblokk med 16 beboere. Idag er det administrasjon og dagsenter i huset. annonse Vestre Molands nybygde gamlehjem åpnet 16. oktober 1957. Innsamling av midler hadde startet så langt tilbake som i 1923. 27.05.2017 kl 19:45

Kurt Stangeby

Tlf: 915 25 003

Gjennom store deler av mellomkrigstiden kunne man i lokalavisen med jevne mellomrom lese om arrangementer tilknyttet Vestre Moland gamlehjemsforening. Det var referater fra møter og annonser for basarer og så videre.

Tålmodig, med det mål for øyet å skaffe Vestre Moland et gamlehjem, holdt de på år etter år. På 1950-tallet var endelig målet deres nådd.

I en tale under åpningen ble disse kvinner spesielt trukket fram av byggekomiteens formann, banksjef Olav Hauge. Byggekomiteen besto i tillegg til Hauge av distriktsjordmor Peth. Mathisen og byggmester John Mathisen. Hauge sa blant annet dette:

– Unge av år, men med moden sosial bevisshet og stimulerende energi og pågangsmot, satte de seg som mål å skaffe midler til reising av Vestre Molands gamlehjem. Deres edle mål og aktive arbeide overvant tidens vanskeligheter og fant velvillig og sikkert også beundrende tilslutning og støtte.

– Jeg gjør meg til tolk for oss alle, ikke minst for de gamle når jeg bringer Gamlehjemssakens damer og alle bidragsytere en hjertilig takk og hyllest for den strålende innsats.

Små midler blir store summer

– Grunnen til dette hus er lagt av kvinner, fortsatte Hauge. Da Gamlehjemsforeningen begynte innsamlingen var summene små og ubetydelige, men i løpet av årene vokste kontoen til over 100.000 kroner, en betydelig sum på begynnelsen av 1950-tallet.

Da Dovreheimen ble åpnet i 1957 hadde Dagny Schancke vært leder i Gamlehjemsforeningen i 28 år. Hun skildret i en dypfølt tale hvordan det var å se at drømmen om et godt gamlehjem hadde gått i oppfyllelse.

Kvinneforeningens leder, fru Sigrid Stephensen, blir omtalt som mor til tanken om en egen gamleheim for Vestre Moland.

I sin tale skildret Stephensen gleden over de første bidrag som var kommet inn og hun refererte til den første protokoll der Marie Nilsen hadde skrevet om en utlodning med salvie og timian som hovedgevinster.

Mye fram og tilbake

I årenes løp hadde kvinnene i de to foreningene vist stor tålmodighet, men også en viss frustrasjon ettersom årene gikk. Referater fra møter og leserbrev i Lillesands-Posten viser dette.

I årene etter andre verdenskrig kunne en begynne å ane en viss utålmodighet. Og da det begynte å bli snakk om å bygge ny skole på Fagerheim til erstatning for den gamle Bergstø skole, var det noen som grep til pennen.

I et av leserbrevene ble det sagt rett ut at ny skole måtte vente, for nå måtte de gamle komme først.

Ubrukelig tomt

Tanken var å oppføre bygget på Vardeheim på Lofthus, bak Snøringsmoen, der det i dag er et boligområde, men det måtte skrinlegges på grunn av for mye kvikkleire i grunnen. Dette førte ikke til mindre frustrasjon.

Nye alternative tomter måtte finnes. Det ble sett på flere alternativer. En ved Vestre Moland kirke, en på Lundemoen (Østerhus sin eiendom), en på Dovrehei og en på Rosenberg.

Det var to alternativer som pekte seg ut, Rosenberg og Dovrehei.

Arkitekten og byggekomiteen anbefalte på det sterkeste tomten på Dovrehei. Eiendommen ble kjøpt av Andreas Tvedt for 12.000 kroner.

Dette skjedde i slutten av februar 1956. 26. mars 1956 vedtok herredstyret et budsjett for selve bygget på 484.000 kroner. Da hadde grunnarbeidene på tomten allerede vært i gang en ukes tid.

Skole og gamlehjem

Da den ny Fagertun skole ble tatt i bruk i august 1957 foregikk det hektisk byggevirksomhet på den andre siden av skolegården.

Hovedentrepenøren Gaare & co (også med byggmestrene Einar Raen og Olav Gundersen) var i innspurten av byggearbeidene på det som skulle hete «Dovreheim».

Flere lokale underentrepenører var også i ferd med å fullføre sitt arbeid. Det var rørleggermesterne Sundsdal og Lorentzen, el-installatør John W. Eriksen, malermester Gaaseflaa og blikkenslager Andreassen.

På åpningsdagen kunne byggekomiteens leder, Olav Hauge opplyse at budsjettet stort sett var holdt. Det var til den dag brukt 483.448 kroner, men da var ikke alle regninger innkommet, og tomten kommunen hadde på Lofthus var ikke solgt. Den ville etter planen innbringe 5.000 kroner.

Birger Gauslaa, som hadde vært ordfører i Vestre Moland da byggingen av gamlehjemmet ble satt i gang, ga på åpningsdagen uttrykk for glede over resultatet og over å ha vært med i et arbeid der så mange hadde deltatt i et godt samarbeid.

– Nå har bygda en tidsmessig skole og et godt gamlehjem og det må vi ta som kriterier på høy kommunal standard, mente han.

Gaver og hilsninger

Ordfører Fridtjof Lundemoen mente at hele bygda burde vært med på feiringen av det nye hjemmet, men på denne årstid er ikke det så enkelt. Han hadde imidlertid med seg et gavebrev og en sjekk fra en anonym bestefar som ikke kunne komme til festen på grunn av verk i styrbords bakbein.

Nabokommunen Lillesands varaordfører, Kjell Rosenberg, hilste fra sin kommune og nevnte at Vestre Moland hadde vist eksempel ved å kunne koordinere privat og kommunal tiltaksevne på en slik måte som bygget var bevis for.

Ragnhild Koller hilste fra Vestre Moland Sanitetsforening og overrakte ordføreren et gavebrev på utstyr til to sykerom med fire senger og alt tilbehør for sykepleie. Det hadde vært en stor glede i foreningen over å skaffe bygda sykerom der pleiepasienter kunne få ettersyn og godt stell.

Da det nye aldershjemmet åpnet i 1957 var det plass til 16 pensjonærer, men det forelå allerede planer om å innrede noe av loftet til kontorer slik at man kunne frigjøre et par rom til de eldre.

I Lillesands-Postens reportasje om åpningen av det nye hjemmet heter det: «I disse dager flytter de som har fått plass inn. Desverre kunne ikke alle som gjerne ville, komme med, så det må vel alt nå taes fatt på planlegging av de småheimene som står på ønskeliste for annet byggetrinn».

Noen småheimer ble det aldri noe av, men planleggingen av andre byggetrinn begynte i 1966 og denne sto ferdig i 1970.

En snarvei som ble borte

Fra 1962 har Høvåg, Lillesand og Vestre Moland vært en kommune.

Elevene som begynte på Fagertun skole i 1957 husker godt at det nye gamlehjemmet som lå ute på heia så ut som en firkantet klosse. Snarveien ned til Turnhallen gikk forbi hjemmet. Mange løp forbi her for så å skli eller klatre nedover det blankskurte fjellet.

Under en utbygging for noen år siden ble det satt opp en heis der hvor mange elever sklei på buksebaken i sin pureste ungdom. Heisen gjør det lettere for de eldre beboerne å komme seg ned til byen.

Store ombygginger

I årenes løp har det i det hele tatt skjedd mange endringer i bygningsmassen ved Dovreheimen. Ingen fra 1957 ville i dag kunne kjenne seg igjen der oppe. Flere oppgraderinger og utvidelser har funnet sted i årene som er gått.

Andre etasje i andre byggetrinn er omgjort til leiligheter for beboere som til en viss grad kan klare seg selv, men som også betjenes av hjemmesykepleien. Ellers består denne delen av en trygghetsavdeling for korttidspasienter. Administrasjon og dagsenter huses i den gamle delen fra 1957. I 2006 ble en ny sykehjemsavdeling innviet.

2. november 1990 var et borettslag for eldre klart til å taes i bruk. Det ligger tett inntil det gamle Dovreheimen, noe som gjør det forholdsvis enkelt for beboerne å benytte seg av forskjellige tjenester og funksjoner i Lillesand bo- og aktivitetssenter.

I forbindelse med åpningen av borettslaget ble mangeårig politiker i Vestre Moland og Lillesand, Kristian Tønnessen, omtalt i Lillesands-Posten. Han hadde hatt en hånd med i det meste som i årenes løp hadde skjedd oppe på Dovre. Det var nok grunnen til at avisen omtalte ham som «Dovre-gubben».

Det nye Dovre

Etter at skolen ble lagt ned i området for noen år siden er det frigjort mye plass både i tomter og bygningsmasse. Dovreområdet kommer nok til å endre seg i årene som kommer. Ennå ligger det ikke noen planer av betydning på bordet. At noe av området kommer til å være relatert til helse og eldre ligger vel i kortene.

Hva som kommer til å skje har også noe å si for for beboerne på det som en gang ble bygd som «Dovreheim». Mange venter derfor i spenning på hva som blir kommunens neste trekk i den forbindelse.