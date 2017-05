Feiringen er i gang Rådhusparken: Varaordfører Jorunn Lossius Vestre Moland: annonse 17. Mai-feiringen startet tradisjonen tro med minnesmarkeringer ved Vestre Moland kirke og Rådhuset. 17.05.2017 kl 08:53 (Oppdatert 09:29)

Thor Børresen

Tlf: 481 55 939

Det har regnet heftig opp mot nasjonaldagen og værmeldingene var lenge dystre.

Da salutten lød onsdag morgen lettet også tåken og været blir karakterisert som perfekt bunadvær.

Thorbjørn Andersen holdt minnetalen ved Vestre Moland. Han minnet om at demokrati og frihet som vi nyter godt av ikke er selvfølgelig alle steder i verden. Andersen fortalte litt om hver enkelt av de falne fra Vestre Moland under andre verdenskrig før sjømannsforeningens ledet, Jan Roar Solås, la ned krans i ærbødighet og takknemlighet.

Også varaordfører Jorunn Lossius la vekt på takknemligheten overfor dem som har kjempet for vårt lands frihet og selvstendighet. Hun la ned krans ved minnesmerket over falne fra Lillesand og la også ned blomster ved minnesteinen til ære for mannskapet på ubåten Orzel som senket troppeskipet Rio de Janeiro 8. april 1940.

Eivind Rossen la ned blomster ved minnesteinen til Eidsvollmann Hans Jacob Grøgaard, mens Oddbjørn Kylland bekranset Lofthus-monumentet i sentrum.