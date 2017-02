Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

annonse annonse annonse Filosofikafeen avlyst AVLYSER: Pål Osjord må avlyse torsdagens filosofikafe. annonse Arrangøren har mistet stemmen, kommer sterkere tilbake. 16.02.2017 kl 11:26 (Oppdatert 11:27)

Kveldens filosofikafé på Kafé Strandhaven må dessverre avlyses, da arrangør Pål Osjord er blitt syk og har mistet stemmen. Dermed må foredraget om mellomamerikansk mytologi utsettes, melder Osjord. Den pensjonerte læreren blåste liv i filosofikafeen før jul, og har så langt samlet interesserte til temakvelder om gresk mytologi og om Draumkvedet. – Historie var mitt favorittfag, og på Steinerskolen begynte vi historietimene med å fortelle myter. Jeg savner å undervise, og det er kanskje noe av grunnen til at jeg har lyst til å fortelle om dette. Men dette gjør jeg hovedsakelig for å dele mine tanker om disse mytene med andre. Min fortolkning av mytene er nok annerledes enn den etablerte, vil jeg tro, sa Osjord til Lillesands-Posten ved oppstarten. annonse