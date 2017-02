Fulltegnet fortellerkurs Engasjerte: Hilde eskild Fornøyde: Ruth Vagle og Beathe Nytrøen stortivdes. (Foto: ) annonse Da Hilde Eskild inviterte til fortellerkurs på hjemmebane ble det fulltegnet før hun fikk markedsført det. Nå satser hun på en reprise. 14.02.2017 kl 10:55

Thor Børresen

Tlf: 481 55 939

Etter å ha holdt en rekke kurs i inn- og utland fant Hilde Eskild ut at tiden var inne til å arrangere et kurs også i Lillesand. Kurset på Hotel Norge ble fulltegnet før hun rakk å markedsføre det.

– Det var jo veldig gøy med en sånn respons, men litt synd for dem som hadde lyst til å være med, men som ble satt på venteliste. Derfor har jeg bestemt meg for at jeg må gjennomføre et nytt kurs, sier Eskild og legger til at hun tar sikte på å arrangere et kurs mellom vinterferien og påske.

Innføring

Eskild har i snart 20 år dyrket fortellerkunsten ved siden av lærergjerningen. Hun har skrevet flere bøker, blant annet om muntlig formidling. I 2014 ble hun kåret til Norgesmester i litteraturformidling.

Kurset hun holdt i Lillesand var et innføringskurs. Etter en innledning om de språklige virkemidler fikk deltakerne prøve seg på ulike oppgaver, både to og to og i grupper.

Bare kvinner

På kurset i Lillesand var det kun kvinner med. Det overrasket Eskild en smule.

– Det hører med til historien at det var noen mannfolk på ventelisten, men det er litt merkelig. Jeg har holt mange kurs både i Danmark og Sverige og der er det mange menn som er med, og når en ser i det offentlige rom og i selskapslivet så er det vel så ofte menn som kvinner som tar ordet, sier Eskild, som ikke utelukker at menn generelt har høyere selvtillit på dette området enn kvinner – selv om det ikke nødvendigvis bør være slik.

-Det er mange som kunne hatt bruk for noen triks, enten å begrense seg eller å variere litt mer, smiler Eskild, som er mye brukt som kursholder for skoler og barnehager, men også næringslivsledere, leseombud og organisasjoner.

-Nesten alle vil ha nytte av bli en bedre formilder, mener Esklid som får støtte av sine kursdeltakere.

Både Beathe Nytrøen og Ruth Vagle storkoste seg under kurset i Lillesand.

-Jeg jobber mye med kommunikasjon og har stort utbytte av dette kurset. For meg er dette også faglig påfyll i tillegg til at det er veldig gøy, sier Ruth Vagle.

– Det er kjempegøy. Jeg jobber i Blindeforbundet og vi hadde Hilde som underholder på en konferanse vi hadde. Det var så inspirerende og jeg spurte henne da om hun ikke arrangerte kurs, og da hun fortalte at hun skulle ha dette kurset her var jeg ikke sen om å melde meg på, sier Beathe Nytrøen og legger til at hun er klar for et oppfølgingskurs også om Eskild skulle bestemme seg for å arrangere et slikt.

– Det er viktig å ta vare på fortellertradisjonen, slår hun fast.

Virkelighet og fri diktning

Kursdeltakerne fikk prøve seg på å fortelle både sanne og oppdiktede historier og også dikte opp vanskelige situasjoner de selv måtte løse. Da satt latteren løst i gruppene. Den ene gruppen havnet i havsnød utenfor Gås, men ble reddet av et par solbriller de trakk opp av Eskilds forundringspose. En annen var i snøstorm, men fikk hjelp av en våtserviett. Kreativiteten manglet ingen ting og deltakerne levde seg virkelig inn i oppgavene de fikk tildelt.

– Å bli en forteller tar tid og krever først og fremst øvelse. Det handler om troverdighet. Det betyr ikke at historien må være sann, men for at det skal virke så må vi tro på formidleren, sier Eskild og legger til at en god forteller skal kunne juge så hun tror det selv.

b Thor Børresen

thorb@lp.no