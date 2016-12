Giret festivalsjef Kari Berntsen: annonse Kari Berntsen ser frem til å by på en rekke konserthøydepunkter i 2017. 31.12.2016 kl 11:11



Hvordan har 2016 vært og hva forventer du av 2017?

Lillesands-Posten har utfordret lokale "kjendiser" i forbindelse med nyttårsskiftet:

– Året 2016 var et normalår for meg. Vinter og våren gikk med til arbeide mitt på Iris og LillesandsDa’ene på fritiden. I tillegg har vi to små barnebarn boende på Tingsaker som krever sin rett, men det er bare en hyggelig bonus. Da’ene ble avviklet med bra publikumsoppslutning og hyggelige tilbakemeldinger. Komiteen står på nesten hele døgnet den uken festivalen varer, så det kan være ganske tøft. I sommer ble det noen herlige dager på Gotland og senere et elvecruise på kanalene i Nederland og Belgia.

Rett etter sommerferien begynte planleggingen av programmet til 40 års jubileet for LillesandsDa’ene i 2017. Jeg ser med forventning fram til neste års jubileumsarrangement hvor vi skal engasjere flere kjente norske artister en vanlig. Noen faste årlige arrangementer vil bli flyttet og endret i år, og nye vil komme til i andre omgivelser. Mitt nyttårsønske er flott vær og masse publikum under avvikling av jubileet.