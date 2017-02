Glimt i øyet med Birkebilla

Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

Thor Børresen

Forestillingen "Med glimt i øyet" innfridde forventningene til en fullsatt kulturarena. Latteren satt løst. Både publikum og skuespillere koste seg under forestillingen i to avdelinger, hvor det ble servert nye og gamle vitser, sketsjer og sanger - både klassikere og materiell hentet fra tidligere oppsetninger. Totalt inneholdt forestillingen 38 ulike nummer. Birkebilla avslutter med to forestillinger lørdag. Les mer om forestillingen og se flere bilder i tirsdagens avis.