Godt, gammeldags kakelotteri Fornøyde: Civitan-klubben hadde godt besøk selv om det ellers var en stille dag i sentrum lørdag. Loddsalget gikk strålende og mange satte også pris på sveler og kaker fra Civitan-kjøkkenet på Middelskolen palmelørdag. annonse Lørdag er det klart for Civitans store loppemarked. I år relanserer man også et gammeldags kakelotteri. 24.05.2017 kl 02:58

Thor Børresen

-Vi har veldig mange fine lopper i alle varianter. Det bør være mulighet for mange til å gjøre en god handel, sier Brit Torbergsen på vegne av Civitanklubben i Lillesand. Hun håper mange tar turen til middelskolen lørdag.



I tillegg til de mange loppene som skal få nye eiere så blir det tradisjonen tro også salg av kaker, vafler og kaffi.

- Og ikke minst Gros berømte sveler. De er verdt turen alene, smiler Torbergsen, som kan fortelle at loppemarkedet er en av de viktigste inntektskildene for foreningen som engasjerer seg i sosialt arbeid i hjemkommunen.

- Selvfølgelig er det viktig for oss å få inn penger til vårt arbeid, men vi har også sansen for å bruke ting om igjen, så dette er en perfekt kombinasjon for oss, sier hun og legger til at foreningen i år har en aldri så liten nyvinning.

- Eller nytt er det jo ikke. Tvert imot. Vi relanserer kakelotteriet. Det blir et godt gammeldags lotteri med mange velsmakende premier i potten. Inntektene fra dette lotteriet går uavkortet til Civitans nasjonale aksjon ”idrett mot rus”, et viktig prosjekt som alle Civitanforeninger i hele landet står sammen om, forklarer Torbergsen som ønsker velkommen til et tradisjonelt loppemarked med mye ekstra.

-Alle er velkommen, og vi har også laget en liten brosjyre som forteller litt om Civitan og det vi holder på med. Så de som er interessert må absolutt ta kontakt med oss, sier Torbergsen.