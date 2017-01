- Hva holder du på med?

Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

Heidi Solheim fikk besøk i Lillesand av Spellemann-reporter Trond Aukland. 26.01.2017 kl 10:31 (Oppdatert 10:47)

Carl Christian Engstad

Tlf: 480 45 901 Lørdag skal 26 Spellemann-priser deles ut. I den forbindelse har reporter Trond Aukland besøkt flere av de nominerte. Han ønsker selv å bli nominert til en Spellemann, og får hjelp av de nominerte til å finne musikksjangeren som best passer han. I episode 3 besøker Aukland musiker Heidi Solheim i Lillesand, som sammen med sitt band Pristine er nominert i blueskategorien. Hjemme hos Solheim får han teste en rekke forskjellige instrumenter, for å vekke bluesartisten i seg selv. Det går ikke veldig bra. - Hva er det du holder på med? utbryter Solheim, i det Aukland får ting til å falle av pianoet i hennes stue. Senere i videoen forsøker han å lære en av Solheims egne låter, som krever kjappe og krevende bytter mellom E-moll og A-moll på instrumentet. Det ender med at Solheim må stryke han varsomt på ryggen og spørre om det går bra med han. Til tross for at det nok ikke ligger en stor blueskarriere i Auklands fremtid, synes han det var kjempestas å besøke Solheim i Lillesand. - Det var kjempegøy! Jeg kunne ikke spille noen instrumenter fra før, men Heidi var en tålmodig og morsom læremester. Det er ingen lek å bytte mellom E-moll og A-moll! sier han til Lillesands-Posten. Lillesand-besøket vekket også flere gamle minner.



- Det var deilig å se Lillesand igjen, etter å ha campet på Tingsaker hver sommer som barn! . Les også: Nominert til Spellamnn