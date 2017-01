Leopold von Buchs besøk NY HELLESUND HAVN: Den engelske maleren John William Edy står bak dette bildet fra 1800. Slike fartøyer var i bruk under napoleonskrigene. (Foto: Wikipedia) annonse Under Napoleonskrigene var Danmark-Norge så uheldige å være alliert med Napoleon og dermed kringsatt av fiender. Men selv i slike ufredstider stoppet ikke all kommunikasjon opp. I 1808 kom en tysker innom på vei til Danmark. 20.01.2017 kl 21:00

Av: Terje Ellefsen

Under Napoleonskrigene var Danmark-Norge så uheldige å være alliert med Napoleon og dermed kringsatt av fiender.



Men selv i slike ufredstider stoppet ikke all kommunikasjon opp. I 1808 kom en tysker innom på vei til Danmark.

Leopold von Buch

Den tyske geologen Leopold von Buch var en velutdannet vitenskapsmann som var spesielt interessert i stratigrafi og vulkaner, og som reiste mye i løpet av sin karriere.



I 1806–1808 reiste han i Norge, Lappland og deler av Sverige på jakt etter mer geologisk kunnskap. I 1810 kom reiseberetningen i to bind ut på tysk, senere også på engelsk. Og det siste stedet han besøkte før han dro sørover, var Brekkestø!



Før vi kommer nærmere inn på Buchs reise i vårt område, er det kanskje greit å vite hvordan sjøkrigen påvirket kysten.

Krisetid langs kysten

Sjøkrigen mellom Danmark-Norge og den engelske marine gikk gjennom mange faser.



Kaperfart, lisenshandel, smuging, sjøslag og blokade – det var en spennende, men farlig tid. Det påvirket i stor grad også vårt lokalområde, selv om Norge ikke kom med før i 1807. Den mektige britiske marine var en pest og en plage for den norske sjøfarten, og selv om norske kapere fikk tatt en del priser, fikk britene tatt vel så mange kornskuter som var så livsviktige for Norge.

Mulig flåtehavn

Engelskmennene sloss med den dansk-norske marine i 1801 i det kjente slaget på Københavns red. Samme år 5. og 6. august undersøkte en militærkommisjon Kaldvellfjorden med tanke på å etablere en stor flåtehavn der.



Planene ble senere forkastet, muligens fordi man satset på de små, raske kanonbåtene fremfor større marineskip til kystvern?

Kystvernet

Kystverndistriktet mellom Homborsund og Kvåsefjorden var 1. seksjon av 4. distrikt, og hadde 15 roder til sammen bestående av 316 mann.



Distriktet lå under kommando av den lokale kjøpmann, storbonde og kaperreder Stener Stenersen på Møglestu en periode; senere overtok hans svoger Niels Møller, mannen som på samme tid fikk bygd Skrivergården i Lillesand.



Geværer og ammunisjon ble sendt fra arsenalet i Kristiansand. Det eksisterer fortsatt et par brev, på Statsarkivet i samme by, hvor Stenersen ber om mer utstyr til kystvernet.

Batteri

I løpet av krigstiden ble det også stasjonert kanoner på ute på Kokkenes på Batteripynten, en knaus som senere har blitt sprengt vekk.



Etter krigen ble kanonene brukt til salutter, men det tok slutt da en av dem sprakk. Kanonene vokter i dag byfjorden fra Batteriheia på motsatt side av Lillesand havn.

Optisk telegraf

Buch kommenterer i sin bok det sinnrike signalsystem som var etablert langs kysten.



14. april 1808, samme år som tyskeren var her, sto de militære signalstasjonene i Vestre Moland klare. En regning signert lensmann Haaver Ommundsen Eigeland med denne datoen ble nemlig sendt til fogden for betaling.



Det sto en optisk telegrafstasjon på Veddeheia ved Mæbø, med repeterstasjon i Brekkestø. Østover var det en optisk telegrafstasjon på Fløresteinen; vest i Høvåg var stasjonene på Røynevarden, Kastadveden ved Gamle Hellesund, og Dolsveden ved Kvarenes.

Kanonjollene

Kystvernet besto også av kanonjoller. Disse små farkostene kan virke spinkle for oss i dag, men fordelen lå i at de var relativt billige, raske, lette å manøvrere, og utgjorde små mål som var vanskelige å treffe.



Når man legger til at mannskapet var lokalkjent og de hadde skjærgården til rådighet, blir det lettere å forstå at det var fornuftig å bruke slike båter.



Kanonjollene i dette distriktet lå i Ulvøysund, Gamle Hellesund, Brekkestø og Humlesund.

Ankomst Møglestu, høsten 1808

Før vi beveger oss ut til kysten, må vi begynne trygt plantet på landjorden.



La oss nå se hvordan Leopold von Buch først kom til Vestre Moland. Følget har kommet fra Næs jernverk via Arendal og Øyestad:



«In Möcklestue, at the church of Wester Moland, we waited for the appearance of the moon, and proceeded in the night over a plain completely level, through thick woods to Tvede, and then proceeding over mountains and hills, we reached Aabel, on the banks of the Topdals-Elv, at break of day.»



Følget fulgte naturligvis den gamle kongeveien ned Tovdalselven til Kristiansand, en svært viktig kaperhavn. Selv om Leopold von Buch og følget holdt til i stiftstaden, reiste de mye i området en tid mens de flere ganger forsøkte å komme ut til sjøs.



De var blant annet i Søgne og Ny Hellesund, og fikk selv se sjøkrigen på nært hold.

Til Brekkestø

Men det var ikke lett å komme seg til Jylland; enten var været feil, eller så kom engelske krigsskip og skremte dem inn igjen.



Tiende november var de på vei fra Kumlefjord ved Mandal mot Jylland, men ble fulgt av et krigsskip, en brigg, som igjen tvang dem tilbake til Norge:



«We were followed by the brig till within a league of land; but with this north wind we could not enter among the cliffs. We were obliged to sail up the coast past Christiansand, Randöe, and the old Helliesund; and in the evening, by the assistance of the pilots, we run into Brekkestöe, about fourteen English miles to the east of Christiansand, on the northernmost point of the island of Justeroe, and not far from Lillesand.»



Leopold von Buch skrøt veldig av losene ved denne anledningen. Tyskerne var for øyeblikket trygge i Brekkestø. Men allerede neste dag, 11. november, gjorde de seg igjen klare til å forsøke å komme seg til Jylland:



«They have now a great change to make in the masts and sails of the lugger; they imagine the masts too high for so small a vessel, and that they require to be shortened. But we could not have at any rate ventured out again; for a large English frigate was lying close to the coast, which took several boats, laden with grain, in sight of the island. To venture at present to sea, would display great want of foresight and rashness, was the opinion of every one. Bräkkestöe is one of the largest harbours of the coast. There are twenty-four houses on both sides of the sound, part of them beautiful.»



Dermed måtte de bli enda lenger i Brekkestø - og nyte de av husene som var vakre, får man tro. Men det åpnet seg snart en luke for de hjemlengtende tyskerne:



«Our lugger-captain said to us unexpectedly in the afternoon of the twelfth that he would go to sea in a few hours to try his luck once more. The weather was admirable, and the whole day no enemy’s ship was in sight. A few miles out at sea, the north wind became stronger, and drove us quickly forward. The night was dark, and nothing was to be dreaded from enemies. A brig rushed noisily past us, and so near to us that the vessels could have spoken. But if they has wished to give chace to us, before they could have tacked, we should have been at too great a distance, and they would never have found us again in the dark. Long before the break of day we were in the neighbourhood of Veksiö, the extreme western end of Jutland, so rapidly had we been carried along by the wind. It was in fact a storm. The sea with wind and current was in such a furious commotion as if the whole ocean were boiling.»



Og slik seiler Leopold von Buch og hans følge ut av soga.