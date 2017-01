Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

Lillesandere i Grimstad Mororveteraner : (Foto: ) Grimstad Motorveteraner organiserer også medlemmer fra Lillesand og Birkenes. Børge Bendixen er nestleder i foreningen som har sendt oss denne rapporten fra sitt årsmøte: 30.01.2017 kl 11:57

INNSENDT BIDRAG Børge Bendixen er nestleder i Grimstad Motorveteraner, hvor flere lokale bilentusiaster er aktive og hvor også Arnfinn «Loll» Olsen har jobben som speaker. På årsmøte til Grimstad Motorveteraner i klubblokalet i BEMA bygget nylig ble nytt styre valgt. Børge var ikke på valg og fortsetter som nestsjef. Klubben har nå 126 medlemmer (frem 24 siste år), stor aktivitet og god økonomi. Omkring 10 medlemmer kommer fra Lillesand/Birkenes området. De er meget aktive og siste år har vi vært på garasje besøk hos Jan Erik Pedersen på Justøya og sett på den sjeldne Lancia Aurelia Berlina, samt hos Jon Ingar Borge i Lillesand og studere den herlige T-Ford Ambulanse fra første verdenskrig som han restaurerer. Av og til er vi også ute hos Arnfinn “Loll” Olsen på Kosvig for fiskesuppe og løser verdensproblemer. Arnfinn er vår eminente speaker under løp, faglig sterk og kan virkelig det med gammelbil. På bilde ser vi f. venstre ledere Kjell-Ivar Søreng og nestleder Børge Bendixen. Deretter Arnfinn E. Olsen (Loll), som ikke er medlem av styret med var vår speaker under årets Norgesløp. Videre kasserer Ann Katrin Olsen, styremedlem Svein Erik Olsen og sekretær Eirik Moksness. Alle holde de nye klubb vimplene som ble laget til Norgesløpet. annonse