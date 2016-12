Lutt(h)er juleglede : (Foto: ) annonse I julens evangelium er det to deler. Det første er beretningen om det som skjedde ved Jesu fødsel i Betlehem. Det andre er engelens budskap om denne hendelsens nytte og kraft. Av dette kan vi lære den artikkel i vår tro som sier: Jeg tror på Jesus Kristus, født av jomfru Maria. Når vi flittig anvender denne fortelling, får vi den rette saft og kraft av den. 24.12.2016 kl 17:00



Ordene ovenfor er, lett bearbeidet, hentet fra en juledagspreken av Martin Luther, – den en gang så grublende munken som slet med å finne fred i troen på en nådig Gud. Sporene etter ham er mange og dype. Mange mener han hjalp kristenheten til å gjenoppdage sitt eget evangelium.

Det reformasjonsverket Martin Luther ga støtet til, fikk både åndelige og verdslige konsekvenser. Det forandret Europakartet. Det endret maktforhold i land etter land, ikke minst i Skandinavia. I Norge finner vi hans navn i Grunnloven. Der har han vært nevnt siden 1814. Den norske kirke, en evangelisk- luthersk kirke, forblir Norges folkekirke. Slik lyder det nå etter siste revisjon av Grunnloven.

I det kirkeår vi nå skal feire jul i, skal det også feires Luther-jubileum. Det er gått 500 år siden Martin Luther slo opp sine berømte 95 teser mot avlatshandelen på slottskirkedøren i Wittenberg. Det skal feires med gudstjenester, konserter, kunstutstillinger og seminarer i mange land.

Også i Lillesand skal Luther-jubileet markeres. Gudstjenester og foredrag står på programmet sammen med en egen skoleforestilling. Denne julebetraktningen kan leses som et preludium til feiringen. Vel vitende at også Luther var et barn av sin tid, skal vi tørke støv av hans 500 år gamle juledagspreken. Å gape over hele prekenen vil sprenge avisens rammer. Men noen fragmenter kan gi solid åndelig julemat å tygge på:

– Keiseren lar den befaling gå ut at hele verden skal innskrives i manntall, og at det skal kreves skatt av hver person. Josef og Maria gjør seg ferdig i lydighet mot keiserens befaling, reiser fra Galilea til Betlehem i Judea og lar seg innskrive. Da kom Marias tid da hun skulle føde. Hun føder sin sønn, hele verdens Frelser, mens de var i et fremmed land og i en fremmed by, hvor de verken hadde hus eller hjem, og hvor byen var så full av mennesker at de ikke kunne få rom i herberget. Dette er en kort sammenfatning av hele fortellingen. Av den kan vi lære og se at Herren – straks etter sin fødsel på jorden – begynner i gjerning å skjelne mellom sitt rike og verdens rike.

– Det endelige mål for det verdslige regimente er timelig fred. Det endelige mål for den kristne kirke er ikke fred og makelighet på jorden, herlige hus, rikdom, makt og ære, men en evig fred. Keiseren bekymrer seg ikke om hvordan jeg skal dø salig og leve evig. Han kan heller ikke hjelpe meg mot døden, og når jeg dør, må han selv følge etter. Døden overrumpler ham likeså vel som den fattige tigger.

– Med dette vises også hvilke mennesker som egentlig hører til dette rike, nemlig de som er bedrøvet og sønderknust i hjertet. De som trakter etter verdens rike, verdslig makt og storhet, de hører ikke til dette rike. Hit hører bare arme, trengende mennesker. For deres skyld har denne Konge kommet til verden. For disse skal man predike som engelen prediket for de stakkars hyrder: Se, jeg forkynner eder en stor glede. Er det ikke et stort under at denne glede er nærmest den som har den største uro i samvittigheten? Hvor frykt og skrekk har betatt hjertet, bare dit skal denne herlige, søte glede komme, og det i så rikt monn at et menneskehjerte neppe kan fatte det. Verden er glad og ved godt mot når den har penger og gods, makt og ære. Men et elendig, bedrøvet hjerte begjærer ikke annet enn fred og trøst, så det kan vite om det har en nådig Gud.

– Dette er den store glede som englene taler om. Dette er den trøst og rike godhet fra Gud, som et menneske kan rose seg av – dersom det tror – at Maria er hans rette mor, Kristus hans bror og Gud hans fader. Dette skal være hovedstykket og det viktigste i alle evangelier, før en lærer om gode gjerninger. Kristus må fremfor alle ting bli vår og vi Hans, før vi griper til gjerninger. Dette skjer ikke uten ved troen. Ved den lærer vi å forstå evangeliene rett. Ved den kjenner vi Kristus. Ved den blir samvittigheten glad og vel tilfreds. Ved den springer kjærligheten til Gud fram, Han som har gitt oss slike rike gode ting i Kristus. Ved den blir mennesket villig til å gjøre og lide alt som behager Gud, det være seg i liv eller død. Det mener også Esaias (kap. 9,6): Et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Oss, oss oss er Han født og gitt.

«Dette er en kraft- og saftfull kjerne av de evangeliske sannheter tatt ut av Dr. Martin Luthers kirke og huspostiller.» Slik lyder det i den norske oversettelsen som vi her har gjort utklipp fra. Oversettelsen er fra 1949 og har sin språkform fra den tiden. Men selve prekenen er altså langt eldre. Rundt 500 år gammel! Likevel: Stadig noe å tygge på for julen i det Herrens år 2016 etter Kristi fødsel. Til lutt (h) er juleglede!

Leif Møller-Stray

