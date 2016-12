Nå kommer Stansa-boligene NYE MULIGHETER: Snart er alle spor etter Stansefabrikken borte fra Stykkene. – Mange synes det er vemodig, men jeg velger å tenke på alle mulighetene rivingen representerer, sier Jan Olav Birkenes. (Foto: ) GODE MINNER: Petter Gjertsens foreldre kjøpte DNS og flyttet fabrikken til Lillesand. I tillegg til å være daglig leder i flere år, var han byggeleder da fabrikken på Stykkene ble bygd. Her avbildet i 2011. INdUSTRIEVENTYR: Mange ser på Stansefabrikken som et lite industrieventyr. (Foto: ) FAKSIMILE: I 2009 var det slutt for Stansefabrikken. Lillesands-Posten skrev selvsagt om hendelsen. annonse Stansefabrikken er historie. Snart vil de siste restene av fabrikken være fjernet fra Stykkene. Petter Gjertsen synes det er litt rart, men for svigersønn Jan Olav Birkenes er det starten på noe helt nytt. 29.12.2016 kl 08:15

– Kan vi ta et bilde der du står med en slegge og hamrer løs på fabrikken? En humoristisk «svigersønn river ned det svigerfar bygde opp»-vinkling?

– Nei, det tror jeg vi klarer oss uten.

Jan Olav Birkenes flirer godt, midt blant ruinene til det som i flere tiår var en av Lillesands hjørnesteinsbedrifter.

Han vet at det er mange som synes det er vemodig at fabrikken er borte. Ikke minst i hans egen familie. Derfor ønsker han ikke å spøke med det som nå skjer på Stykkene.

– Det var svigerfars familie som bygde opp Stansefabrikken i Lillesand. Først på Kokkenes. Svigerfar jobbet her i 20 år, mange av dem som daglig leder. Flere synes nok det er kjipt at Stansefabrikken er historie, men det er en del år siden virksomheten ble lagt ned og nå er det nye tider og nye muligheter.

Leiligheter skal i fremtiden pryde området. Kanskje så mange som 372 av dem. Birkenes er godt i gang med å selge dem, gjennom jobben som eiendomsmegler i DNB Eiendom. Sju kjøpekontrakter er så langt underskrevet.

– Vi er optimistiske. Vi forventer at salget vil ta seg opp når rivingen er ferdig og leilighetene begynner å reise seg. Folk trenger å se at det skjer noe, sier Birkenes.

Var byggeleder

Det er ikke mange år siden svigerfaren, Petter Gjertsen, måtte se Stansefabrikken bli tømt for maskiner og utstyr. Han anså det som slutten på et lite industrieventyr i Lillesand. Han finner det merkverdig at alt av spor etter den en gang så aktive og travle fabrikken, snart vil være borte fra tomten.

– Jo da, det er litt rart, men det er andre i familien som tar det tyngre enn meg. Jeg vet om flere som synes det er ganske trist. Flere jeg snakker med på byen nevner det. Personlig tenker jeg at det toget er gått, så det er ikke vits å sture over det.

I slutten av 1943 ble Den Norske Stansefabrikken kjøpt av familien Gjertsen. Petter Gjertsens foreldre hadde så å si ingen tilknytning til Lillesand, men ordfører Kristoffer Knudsen klarte å overbevise dem om at Kokkenes var det perfekte stedet for deres industribedrift. Sommeren 1946 begynte arbeidet med å flytte bedriftens monteringsavdeing, fortinningsavdeling og verktøyavdeling fra Oslo til Lillesand. Året etter flyttet Gjertsen, da 11 år gammel, til Lillesand med familien.

Selv begynte han å jobbe i fabrikken i 1964, etter å ha vært i militæret og studert i England noen år. Han var innom en rekke stillinger, før han til slutt ble daglig leder.

– Noe av det jeg husker best er byggingen av fabrikken på Stykkene. Jeg og Per Gustav Berntsen sto for byggingen. Det å være byggeledere var noe vi gjorde på kveldstid, så det var en veldig tidkrevende prosess. Vi flyttet inn i den nye fabrikken i 1970, om jeg husker riktig.

Gode minner

Gjertsen har naturlig nok mange gode minner fra årene på Stykkene. Han fremhever spesielt måten virksomheten ønsket dataalderen velkommen på, i 1973.

– Vi gikk inn i dataalderen med å anskaffe oss den første datastyrte verktøymaskinen. Det var rett og slett en verktøymaskin, som vi kunne programmere på forhånd til å gjøre visse ting. Den rasjonaliserte selve verktøyproduksjonen og vi var godt fornøyde. Jeg så på det som begynnelsen på den teknologiske utviklingen. Det var ikke mange andre bedrifter som hadde slikt utstyr på den tiden, vi var forholdsvis tidlig ute. Målet var å bli mer konkurransedyktige, sier Gjertsen.

Han nevner også ansettelsen av en av Lillesands første flyktninger. Tui Chau fra Kambodsja kom til Lillesand i 1981, og fikk kort tid etter jobb i Stansefabrikken.

– En lærer fra en av skolene i Lillesand kom til oss og spurte om vi kunne gi arbeid til noen innvandrere. Tui Chau jobbet på fabrikken helt til den ble nedlagt i 2009. Jeg husker ikke navnet på han andre, men han jobbet hos oss en viss tid før han fikk jobb i Kristiansand. Jeg er veldig glad for at vi tok sjansen på dem.

Godt arbeidsmiljø

Chau forteller Lillesands-Posten at det var en flyktningkoordinator med navn Reidun Lia, som skaffet han fabrikkjobben.

– Vi fikk jobb nesten med en gang, selv om vi knapt kunne snakke noe norsk. Men vi var i produksjonen og trengte ikke så mye språk for å gjøre den jobben.

Chau var på tur med det ene barnebarnet sitt, da han la merke til at rivingen av Stansefabrikken var begynt. Han synes det var tungt å se lokalene, hvor han jobbet i nesten 30 år, forsvinne.

– Jeg klarte ikke se på. Jeg måtte bare kjøre forbi og tenke på noe annet. Det fikk meg til å huske på alle dem jeg jobbet med på gulvet. Arbeidsmiljøet var kjempebra. Vi hadde god kontakt med og tok vare på hverandre. Jeg savner dem ofte.

Lederne skryter han også av.

– Både Gjertsen og de ansatte som tok over i 1985 var flinke ledere.

Attraktiv tomt

Gjertsen var ikke klar over at det faktisk er hans egen svigersønn, som selger boligene som skal bygges på Stykkene.

– Jeg snakker med han av og til, men han har ikke nevnt det. Jeg tror det kan bli et ganske bra prosjekt. Det er en veldig fin tomt å bygge på. Grunnen er sikkert bedre fundamentert enn det byggene egentlig krever.

Uavhengig av fundamenteringen, er megler Birkenes i alle fall sikker på at tomten er attraktiv. Det er mye nybygging i Lillesand for tiden, men Birkenes frykter ikke konkurransen.

– Lillesand har så mange fortrinn. Plasseringen midt på Sørlandet, med kort avstand til Kristiansand, Grimstad og Arendal, gjør at det alltid vil være kjøpere og folk som ønsker å flytte hit. Boligbyggerne er svært optimistiske på Lillesands vegne, ellers ville det ikke vært så mange prosjekter. Vi ser også en trend at flere og flere personer over 50 år flytter fra enebolig til leilighet. De ønsker en enklere hverdag.

Fellesgjeld

Boligkjøpere i alle aldre er interesserte i Stansa Park, ifølge DNB, selv om leilighetene selges med betydelig fellesgjeld. Fellesgjelden varierer fra 2,09 til 2,99 millioner kroner, men prosjektmegler Nils-Petter Taraldsen synes ikke det er negativt.

– Felleslånet er i utgangspunktet avdragsfritt i fem år, noe som gjør bokostnadene svært lave. For unge førstegangskjøpere kan det være veldig positivt. I tillegg er leilighetene husbankfinansierte, så rentenivået er lavere enn det man ville fått tilbud om i en vanlig bank.

Taraldsen beskriver Stansa Park som en ny bydel i Lillesand, med gode kommunikasjon- og fritidsmuligheter. Han er ikke bekymret over at kun sju av 20 leiligheter i byggetrinn 1 så langt er solgt. Leilighetene varierer i størrelse fra 71 til 91 kvadratmeter, med to til tre soverom i hver, fordelt på fire etasjer.

– Dette er sentrale og moderne leiligheter, med rimelige bokostnader. Som Birkenes sier er det ofte slik at boligkjøperne sitter på gjerdet til de ser at byggingen er startet. Vårt mål er at leilighetene skal være sluttsolgt til overtakelse.

Det er Tom Rune Stedal som bygger leilighetene, gjennom firmaet Stansa 2 AS.

.

.

