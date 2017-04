Ny oppmuntring til Mekkegruppa Gave: annonse Mekkegruppa fikk et hyggelig besøk på sitt siste treff. Lillesands Sparebank dukket opp med en hyggelig gavesjekk. 01.05.2017 kl 05:43

Thor Børresen

Tlf: 481 55 939

Mekkegruppas leder, Tor Håkon Grøsle setter pris på gavesjekken på 15.000 kroner fra den lokale sparebanken. Minst like mye setter han imidlertid pris på den verbale støtten fra banksjef Anne Grethe Sund og Morten Arentz-Grastvedt fra sparebanken.

- Vi synes det er svært hyggelig når banken begrunner sin tildeling med at de vil tilgodese mangfoldet i det frivillige ungdomsarbeidet, sier en takknemlig Grøsle som forsikrer at midlene kommer godt med. Mekkegruppa har lagt ned mye midler i oppussing av MA-Huset på Sandvad som de nå harxeierskapet til. Fortsatt er man ikke helt i mål med å ferdiggjøre drømmeplassen og også på utstyrsfronten har man flere ting på ønskelisten.

- Banken har tidligere også gitt midler til enkeltutstyr for at ungdommen kan få nytte av dette til reparasjon og vedlikehold av egne ting. Mekkegruppa fikk anledning til å takke Lillesands Sparebank som ser viktigheten av å lage gode møteplasser for ungdom slik at vennskap og faglighet kan kombineres, sier Grøsle til Lillesands-Posten.

Mekkegruppa er nå midt i en overgang med å bygge opp bedre arbeidsstasjoner og reparasjon av overtatt hus så slike hyggelige gavebesøk vil vi også ønske andre bedrifter hjertelig velkommen tilJ