annonse annonse annonse Rocket til Green Day under kulturuka SPENTE: Nora Kvarenes sier hun verken kan «synge eller spille trommer». Hun skal gjøre begge deler foran skolen i dag. – Jeg gleder meg til det er over, sier hun. Tarek Khawatmi derimot har sunget foran store publikum før og gruer seg ikke. (Foto: ) RACERBILER: Kasper Heldal Bjelland (t.v.), Marius Zachariassen, Martin Christiansen og Mathias Nordgarden laget racerbiler med motorer, batterier og planker, og jobbet hardt for å gjøre dem så lette og kjappe som mulig. – Jeg tror den som får sin bil til å kjøre rettest mulig, vil vinne det store kappløpet fredag, sier Martin. (Foto: ) GODE MATRETTER: Matlagingsgruppa laget torsdag fiskegryte med thailandsk vri, og gulrotkake til dessert. – Høydepunktet var den indonesiske kyllinggratengen, som både var lett å lage og skikkelig god, sier Tuva Schenk (t.v.), her med Rebekka Ommundsen, Maria Håbesland og Tord Mørch Johannessen. (Foto: ) VILLE SKILLE SEG UT: Ole Einar Ueland er en svært talentfull svømmer, men valgte strikkegruppa over svømmegruppa under kulturuka. – Jeg tenkte at jeg kom til å være den eneste gutten og ville skille meg ut litt, sier han, noe han hadde helt rett i. (Foto: ) : (Foto: ) STOR FREMFØRELSE: Musikkgruppa har lært seg tre sanger, som de skal fremføre foran hele skolen under dagens avslutningsarrangement. (Foto: ) : (Foto: ) TEMAER: Maren Heimsæter og Hedda Johansen på «Fest og høytid»-gruppa jobbet med høytider som påske, jul og Halloween. Her strikker de sitteunderlag til påske. (Foto: ) KREATIVE: Sunniva Friis (t.v., Sophia Modalen, Emma Eide Olsen og Julia Brovig Høgstøl brukte uken til å lage forskjellige kunstverk og pynteting. (Foto: ) FIFA; COD OG POKER: Over 80 elever hadde brettspillgruppa som førstevalg. Den var den desidert mest ettertraktede, og Oscar Østmoen (t.v.), Morten Kristiansen og Sølve Marken var blant de heldige. Her godter de to førstnevnte seg over Markens store bom i TV-spillet FIFA. – VI har hatt en skikkelig chill uke. Vi har bare spilt Fifa, Call of Duty og poker, sier de fornøyde guttene. (Foto: ) FOTOGRUPPE: Anne-Marit Torp og Sanne Andersen-Karlsen var på fotogruppa, og tok bilder av både hverandre, de andre gruppene og naturbilder utendørs. (Foto: ) annonse De over 300 elevene på Lillesand ungdomsskole har hatt en annerledes skoleuke. 17.02.2017 kl 11:52

Carl Christian Engstad

Tlf: 480 45 901 Den siste uken før vinterferien blir det hvert år arrangert kulturuke på Lillesand ungdomsskole. Elevene har vært delt inn i 18 forskjellige aktivitetsgrupper, og holdt på med mange spennende aktiviteter både inne og ute. LES OGSÅ – Kulturuka er et pusterom Elevene har blant annet laget film og racerbiler, strikket på IKEA og lest hele natten på biblioteket, spilt fotball og skatet, hygget seg med TV-spill og brettspill, gått på tur til Fløresteinen og besøkt Gautefall skisenter i Telemark. For musikkgruppa har uken vært ekstra nervepirrende. De har lært seg tre sanger, inkludert Green Days «Boulevard of Broken Dreams», som de skal fremføre under dagens store avslutningsarrangement. Ifølge kulturukeleder og ukens navn Glenn Langeland er kulturuka et pusterom, hvor elevene kommer nærmere hverandre og knytter vennskap på tvers av klasser og trinn. Det forbedrer skolemiljøet og fører til at elevene presterer bedre resten av året. . Tips meg om de gode ungdomssakene: carl.christian@lp.no annonse