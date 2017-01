Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

annonse annonse annonse Seier for Lillesand-nabolag Tipping: annonse Mona Lea Træland ble 100.000 kroner rikere fredag, og sørget dermed for jubel i sitt nabolag. 29.01.2017 kl 15:26 (Oppdatert 15:28)

Carl Christian Engstad

Tlf: 480 45 901 Et nabolag i Lillesand gikk seirende ut av Norsk Tippings konkurranse Nabolaget fredag. Mona Lea Træland var en av fem som ble trukket ut til å vinne 100.000 kroner, og gjorde da samtidig flere andre lillesandere 10.000 kroner rikere. - Dette var kjempemoro. Jeg vet ikke helt hva pengene skal gå til, men samboeren og jeg får feire med en bytur, sier Træland til Norsk Tipping. annonse