Sjette best i Norge

Benjamin Josefsen, Hans Luu, Alexandra Fagge og Donny Tran har gjort det svært skarpt i krevende kjemi- og mattekonkurranser, noe de ble hedret for under juleavslutningen på Møglestu videregående skole tirsdag.

Luu og Fagge mottok diplom for godt resultat i Nils Henrik Abels matematikkonkurranse, mens Josefsen fikk diplom for å ha kvalifisert seg andre runde i Kjemiolympiaden. Kun 166 av 1030 elever gikk videre til andre runde i Kjemiolympiaden.

En (f)abelaktig prestasjon

Donny Tran kan skryte av å ha gått videre i både matematikkonkurransen, Fysikkolympiaden og Informatikkolympiaden. I Abelkonkurransens første runde havnet han på sjetteplass i konkurranse med 3910 deltakere fra 224 skoler, en (f)abelaktig prestasjon!

Abelkonkurransen skriver også på sin hjemmeside at årets oppgaver var altfor vanskelige, men at det ble oppdaget for sent til å gjøre noe med.

– Favorittfaget mitt er matte, så det er grunnen til at det gikk så bra. Jeg liker at det ikke er så mange ting å huske på i matematikk, du må bare kunne logikken. Fysikk er sånn sett verre, for der er det langt flere ting du må huske på.

Hans ambisjon er å gå videre også fra den andre uttagningsrunden i Abelkonkurransen og kvalifisere seg for finalen.

– Jeg har gått videre fra runde en to ganger tidligere og vet hvor vanskelig runde to er. Jeg må bare jobbe kjempehardt i ukene fremover og løse mange oppgaver. Pensumet er det samme for runde en og to, men oppgavene er langt mer kompliserte.

Kjemi-talent

For Benjamin Josefsen er det kjemi som er favorittfaget. Han tror han vil klare å gå videre fra Kjemiolympiadens andre runde.

– Ja, jeg satser på det, jeg må bare øve en del på forhånd. Jeg har ennå ikke sett så mye på hvordan oppgavene pleier å være i andrerunden.

På spørsmål om hva det er som gjør han så dyktig i kjemi, svarer Josefsen at han synes faget er gøy.

– Det er vanskelig å være god i noe man ikke synes er gøy.

Uvanlig

Gutter pleier å være overrepresenterte i disse konkurransene. I fjor var det ingen jenter på Møglestu videregående skole, som mottok diplom. I år bestemte Alexandra Fagge seg for å bryte trenden.

– Det er ikke så mange jenter som synes matte og realfag er gøy. Jeg ble interessert i realfag på grunn av faren min, som alltid har holdt på med det. Det er han jeg har det fra, sier Fagge.

