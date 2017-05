Sjøbua vil utvide under LillesandsDa’ene : (Foto: ) annonse I tillegg til å søke om utvidet skjenkeareal under tirsdagskonsertene og skumpartyet, søker Sjøbua og Iman Madani også kommunen om utvidet skjenkeareal lørdag 24. juni og lørdag 1. juli under LillesandsDa’ene. 25.05.2017 kl 08:46



Restauranten ønsker større areal å servere sine gjester på frem til klokken 02 på natten disse datoene. Det aktuelle arealet det søkes om er det som tidligere er blitt brukt – parkeringsplassen mellom Sjøbua og Smaal, foran biblioteket.

– Det er gitt tillatelse fra grunneier for arrangementene og området rundt, Arne Thomassen og Ole Haus Olsen. Området vil bli inngjerdet og det vil være verter fra PSS Securitas til stede, skriver Madani i søknaden til kommunen.

Han har tidligere søkt om utvidet skjenkeareal under LillesandsDa’ene, men fått avslag.

– Det handler ikke om at vi ønsker å skumme fløten, men om sikkerhet. Etter at storkonsertene til Da’ene er ferdige fordeler over tusen publikummere seg på noen få små utesteder. Da blir det fort svært trangt på platten utenfor Sjøbua. Med større skjenkeareal hadde vi hatt bedre oversikt og det hadde blitt færre gnisninger mellom gjestene, sier Madani til Lillesands-Posten.