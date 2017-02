Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

Slutt for skolekonsertene Konsert : Kulturtanken har sagt opp avtalen med Lillesand kommune om levering av konserter for barn i grunnskolealder. 19.02.2017 kl 09:00 (Oppdatert 09:30)

Kommunen har gjennom flere år hatt en avtale med rikskonsertene, men nå går det mot slutten. Avtalen har imidlertid en oppsigelsestid på 18 måneder, slik at kommunen har noe tid på seg til å tenke ut alternativer. - Omleggingen av Rikskonsertene til Kulturtanken - Den Kulturelle Skolesekken (DKS) Norge, innebærer at skolekonsertordningen legges ned. Kulturtanken sier med dette opp avtalen om levering av konserter for barn i grunnskolealder. Avtalen opphører pr. 13.8.2018, 18 måneder fra dagens dato, heter det i brevet til kommunen. annonse