Spiller fra kirketårnet lille julaften

Det er i lunsjen i morgen at lillesandere vil få høre Tore Ljøkjels toner strømme fra tårnet til Lillesand kirke.



De siste 15 årene har han spilt saksofon fra over 60 tårn over hele Norge. Også i fjor spilte han i Lillesand kirke like før jul.

Målet med førjulskonsertene er å vise medfølelse med dem som ikke opplever at jula er så sukkersøt og koselig som reklamene vil ha det til.

– Alle mennesker har sin historie, og livet er fullt av kontraster. Mitt store ønske med musikken er at tonene kan være en hjelp til å holde seg på veien når det ikke er så enkelt. For livet er ikke lett. Det å sette seg en kurs betyr ikke at man når målet neste dag, men det er et håp og en mening. Og det håpet er utrolig viktig, sa Ljøkjel til Lillesands-Posten i fjor.