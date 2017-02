UKM-påmeldingen har startet Vis hva du kan: Kulturkonsulent Bjørnar Heldal i Lillesand kommune håper å se mange talenter i eTeateret søndag 26. mars. (Foto: ) annonse Ungdom mellom ti og 20 år inviteres med til UKM i Lillesand og Birkenes. 11.02.2017 kl 09:00

Sindre Haugen Mehl

Tlf: 997 03 554

UKM står for Ung kultur møtes, tidligere Ungdommens kulturmønstring, og er et nettverk av lokale kulturfestivaler hvor ungdom får vise hva de kan.

De fleste kommuner arrangerer hver sine festivaler, og hvert fylke sender i neste omgang deltakere til den nasjonale UKM-festen.

– UKM aksepterer et bredt spekter av talenter. «Vis hva du kan» er et begrep som står sentralt, sier Bjørnar Heldal, kulturkonsulent i Lillesand kommune.

Han oppfordrer ungdom i Lillesand til å gå inn på UKM sine hjemmesider og melde seg på.

– Vi skal få til det meste som er praktisk mulig for en innendørsforestilling. Hvis du er flink til å trikse med ball, lage kake, synge, danse, spille instrument eller tegne og male, er det bare å melde seg på, sier han.

Birkenes først ut

I 2017 er det 22 år siden Birkenes arrangerte UKM for første gang.

Fredag 3. mars braker det løs i Birkeneshallen, og allerede 1. desember gikk det an å melde seg på. Påmeldingsfristen er 21. februar, og i skrivende stund kan Birkenes notere seg for ti påmeldte innslag i alt fra dans, sang, rock, fotografi og maling.

Ifølge UKM-komiteen i Birkenes, som i år består av Sondre og Håvard Njøstad, Elen Nyhaven, Odd Arne Nyhaven, Kristoffer Sæhagen, Linn Rigadis, Hege Nyhaven, Gjermund Birkeland og Wenche Flaa Eieland, er de godt i gang med planleggingen.

– Alle mellom ti og 20 år kan melde seg på med nesten hva som helst, bare det kan kalles et kulturuttrykk og ikke krenker noen. Vi gleder oss til å se hva ungdommen kan, sier kulturleder Wenche Flaa Eieland i Birkenes kommune.

Komiteen har et ønske om at UKM 2017 skal bli den beste utgaven noensinne.

– Da er vi avhengig av at ungdommen melder seg på og blir med. Her har alle en mulighet til å bli sett og få opptre under gode forhold med bra lyd og lys og flott scene, som vanlig, sier Eieland.

Tilbake i eTeateret

I Lillesand blir årets mønstring i eTeateret, etter at 2016-utgaven ble arrangert i Høvåghallen. Datoen i år er satt til søndag 26. mars.

– Vi ønsker å bruke kultursalen vi har. Dersom det en gang i framtiden skal bli aktuelt med et eget kulturhus, må vi vise at det vi har kan fylles. Dessuten blir det mer stilfullt å lage show på en ordentlig scene med amfi enn i en gymsal, sier Heldal.

Han er i ferd med å kontakte lag, foreninger og skoleklasser for å sette sammen en komité og rekruttere både scenearbeidere og kunstnere.

– UKM er et flott utgangspunkt for dem som ønsker å holde på med kultur, både på og bak scenen. Vi kommer til å gå aktivt ut for å få talenter til å melde seg på, sier Heldal, som blant annet håper mange fra ungdomsskolens kulturuke blir med på UKM.

– Vi har også imot stalltips fra publikum. Det er bare å ta kontakt hvis du vet om noen som burde delta, sier Heldal.

Påmeldingsfristen i Birkenes er 21. februar, og i Lillesand går siste frist ut søndag 26. februar.

.

Tips oss: tips@lp.no

b Sindre Haugen Mehl

sindre.haugen.mehl@lp.no