Vil doble grav-avgiften Kirkegård: annonse Bystyret skal på sitt neste møte ta stilling til festeavgiften ved kirkegårdene i Lillesand etter at det kirkelige fellesrådet har fremmet forslag om en dobling av avgiften. 27.05.2017 kl 14:58

Thor Børresen

Tlf: 481 55 939

Det er kirkevergen som først tok opp spørsmålet om å øke festeavgiften. Han viste til at Arendal kommune har økt festeavgiften til 300 kroner per grav. Hans innstiling var at man også i Lillesand gikk fra 200 til 300 kroner for å få inn midler til å drifte kirkegårdene.

- Det har i de siste årene vært en betydelig utbygging og forbedring av gravstedene i Lillesand kommune. Justøy nye kirkegård, utbyggingen på Vestre Moland kirkegård og masseutskiftingen som har skjedd på Høvåg kirkegård er gode eksempler på dette. Samtidig så har kirkegårdene store utgifter på driften, heter det i henvendelsen til kommunen.

Etter at dette brevet ble sendt har Lillesand kirkelige fellesråd behandlet saken og de har lagt på kirkevergens forslag. Rådet anmoder bystyret om å doble avgiften til 400 kroner per år og fatte vedtak om at regning skal sendes ut hvert femte år.

Ifølge fellesrådets opplysninger er festeavgiften i Kristiansand 480 kroner per år, men her kan det legges to kister i hver grav. I Grimstad er avgiften 200 kroner, men den vurderes økt. I Birkenes er festeavgiften 155 kroner per år.

Når saken legges frem for politikerne er det uten forslag til vedtak. Kulturleder Magne Haugen har forberedt saken for politikerne. Han viser til at saken ikke har økonomiske konsekvenser for kommunen ettersom det er fellesrådet som får inntektene og skal bruke disse på kirkegårdsformål.